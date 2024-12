Lega e Fdi votano a Ferrara la mozione del Pd contro Forza Nuova

Il Comune di Ferrara, città guidata dal sindaco leghista Alan Fabbri, ha votato all'unanimità l'ordine del giorno relativo alla censura di sedi e attività organizzate da forze politiche neofasciste sul territorio comunale.

Maggioranza, di centrodestra, e opposizione, di centrosinistra, si sono trovate d'accordo e ieri, durante la seduta del Consiglio comunale, hanno approvato la mozione presentata dal Pd dopo l'apertura della sede di Forza Nuova a Ferrara, a ottobre, la prima in tutta l'Emilia-Romagna, dopo la scissione della



Nella precedente seduta il documento era rimasto in sospeso per l'astensione di tutti i consiglieri. Quando ieri è stata ripresentata, la mozione è stata approvata all'unanimità. Il Pd ha accolto il suggerimento del vicesindaco Alessandro Balboni (Fratelli d'Italia) di togliere il nome di Forza Nuova per "non dargli la visibilità che cerca". Anna Chiappini (Pd) ha commentato: "Risultato di una buona politica".





La mobilitazione era cominciata a inizio ottobre quando Forza Nuova aveva aperto una sede in città. Ferrara, medaglia d'Argento al valor militare per la Resistenza, aveva risposto con una manifestazione antifascista. 800 persone nella galleria Matteotti chiamate da una sessantina di associazioni, sindacati e partiti. Un arcobaleno di bandiere, tra le quali Anpi, Cgil, Cisl e Uil, per ribadire che la città emiliana resta democratica e antifascista. All'inaugurazione della sede, la prima in Emilia-Romagna, aveva partecipato una trentina di persone. Sul logo un teschio con il coltello in bocca. Al taglio del nastro aveva partecipato

, condannato a otto anni in primo grado per l'assalto alla sede romana della Cgil.