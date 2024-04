La Catania "nera" a lutto per la morte di Stefano Coco

Non c’è la fatta Stefano Coco, 60 anni, imprenditore, storico militante della Destra catanese: ha lottato contro la morte in un letto della Rianimazione dell’ospedale San Marco dove è arrivato in gravi condizioni per via di un grave incidente. Ieri mattina lo schianto fatale in scooter nel quartiere di San Giuseppe La Rena: un’auto che gli taglia la strada e l’impatto violento che non gli ha lasciato scampo.

«La sera prima – racconta un’amica a La Sicilia – lo avevo incontrato in uno dei locali più trend della movida cittadina dove lavora anche la moglie. Era contento di questa nuova avventura, sempre indaffarato a progettare, a lavorare e a impegnarsi per gli amici».

La politica e la militanza sono stati il suo forte: dai tempi del Fronte della Gioventù con un occhio sempre attento sui cortei studenteschi, al Federico Secondo fino al vecchio Msi poi diventato An e FdI. Per il partito, il suo partito era sempre a disposizione. Organizzava gli eventi, i comizi, le feste. Si dedicava anima e cuore alle campagne elettorale. Sempre al fianco di quelli che erano i suo amici, prima di essere compagni di partito. In tanti lo hanno ricordato sui social, anche il sindaco di Catania Enrico Trantino e l’ex primo cittadino Salvo Pogliese (nella foto).

FONTE: La Sicilia