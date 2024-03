Un saluto romano rabbioso e isolato non è reato. Assolto in appello Castellino

Era il 15 luglio del 2019 quando alla lettura del dispositivo di condanna nei propri riguardi Castellino, in pubblica udienza, compiva dinanzi al Collegio del Tribunale e al pubblico presente in aula il saluto romano... Era stato condannato in primo grado a 10 mesi di reclusione...

Oggi innanzi la II Sezione Penale della Corte di Appello di Roma dopo le arringhe difensive degli Avv.ti Trisciuoglio e Chiesi Castellino è stato assolto perché il fatto non sussiste...

Una importante e fondamentale svolta in ordine all'interpretazione del saluto romano e una significativa bocciatura del richiamo alla Legge Scelba. Un gesto sicuramente provocatorio e irriverente non costituisce reato. Evidentemente la recente pronuncia della Cassazione sui cardini penali del saluto romano, comincia a trovare applicazione.