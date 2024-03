Se era un tifoso Acerbi si beccava daspo e denuncia penale

"ACERBI MI HA DETTO SEI UN NEGRO"- JUAN JESUS ACCUSA IL DIFENSORE DELL'INTER DOPO LA PARTITA CONTRO IL NAPOLI: IL CALCIATORE DEI PARTENOPEI VIENE IMMORTALATO DALLE TELECAMERE MENTRE SI LAMENTA CON L'ARBITRO PER GLI INSULTI RAZZISTI RICEVUTI DAL NERAZZURRO (IL TUTTO NELLA GIORNATA CONTRO IL RAZZISMO!) - IL BRASILIANO HA CERCATO DI SMONTARE LA POLEMICA A FINE PARTITA: "QUEL CHE SUCCEDE IN CAMPO RESTA IN CAMPO, ACERBI SI È SCUSATO. QUANDO LA GARA FINISCE, FINISCE TUTTO LÌ", MA IL CENTRALE DELL'INTER RISCHIA FINO A 10 GIORNATE DI SQUALIFICA…

Estratto dell'articolo di Ivan Cardia per www.tuttomercatoweb.com

JUAN JESUS

Il caso che ha visto protagonisti Francesco Acerbi e Juan Jesus prosegue anche nei social. Nei minuti finali di Inter-Napoli, finita 1-1 grazie a un gol del difensore centrale brasiliano, quest'ultimo ha protestato col direttore di gara La Penna per dei presunti insulti a sfondo razzista ricevuti dall'interista. "Mi ha detto negro - sembra dire Juan Jesus nel labiale, indicando un paio di volte la patch No to racism presente sulle maniche - e questo non va bene, non va bene".

A partita finita, davanti alle telecamere di Dazn, lo stesso brasiliano ha in realtà smontato la vicenda, riportando le scuse di Acerbi (richiamato da La Penna nell'occasione) e facendo riferimento a "cose di campo" […]

ACERBI RISCHIA 10 GIORNATE.

Cosa succederà adesso, è presto per dirlo. Il Codice di Giustizia Sportiva prevede sanzioni molto dure - almeno 10 giornate di squalifica - per i calciatori che si rendano protagonisti di comportamenti discriminatori. Perché arrivino davvero, però, non basterà la lettura del labiale di Juan Jesus. Intanto, ci sarà da capire cosa risulta dal referto arbitrale, ma è molto difficile che La Penna abbia riportato frasi razziste, dato che a quel punto avrebbe dovuto prendere provvedimenti nei confronti di Acerbi già in corso di gara. […]









FRANCESCO ACERBI HA LASCIATO IL RITIRO DELLA NAZIONALE ITALIANA DOPO GLI INSULTI RAZZISTI A JUAN JESUS DURANTE INTER-NAPOLI - IL CALCIATORE AVREBBE DETTO AL CT SPALLETTI E AI COMPAGNI DI NON AVER AVUTO ALCUN INTENTO DISCRIMINATORIO. SI È SCELTO DI NON FAR PARTIRE IL DIFENSORE DELL'INTER PER LA TOURNEE AMERICANA "PER LA NECESSARIA SERENITÀ DELLA NAZIONALE E DELLO STESSO GIOCATORE" - IL PRECEDENTE DI CANNAVARO, DI CUI CHIESERO LA TESTA PRIMA DEL MONDIALE 2006 -





ANSA - Francesco Acerbi non partirà con la nazionale azzurra per la tournee negli Usa, dove sono previste due amichevoli. La decisione di escludere il difensore dell'Inter dal gruppo è arrivata dopo l'episodio che lo ha visto protagonista ieri in Inter-Napoli con Juan Jesus che ha denunciato una sua offesa razzista prima di ricevere le scuse. Acerbi, fa sapere la Figc, nel ritiro di Roma ha chiarito al Ct, Luciano Spalletti, e ai compagni di non aver avuto alcun intento discriminatorio, ma si è scelto comunque di non farlo restare "per la necessaria serenità della nazionale e dello stesso giocatore". Acerbi lascia oggi stesso il ritiro.





