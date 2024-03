Strage di Brescia, annullato il rinvio a giudizio per Marco Toffaloni

Un anno fa al Tribunale dei minori di Brescia cominciava l’udienza preliminare per Marco Toffaloni, uno dei presunti esecutori materiali della strage di Piazza Della Loggia. Quasi 50 anni fa, con 8 morti e 100 feriti. Un anno dopo, al termine della prima udienza del processo, si ritorna al punto di partenza.

Il giudice ha dichiarato nullo il rinvio a giudizio perché nell’udienza preliminare non c’era stata la discussione delle parti. Errore clamoroso per le parti civili.

Per Toffaloni è la terza udienza preliminare. Un record amaro per chi come Giuseppe Montanti il 28 maggio del 1974 era in Piazza Della Loggia [e vi rimase ferito, ndb].

Se ci sarà rinvio a giudizio il processo Toffaloni si svolgerà in parallelo con quello all’altro presunto esecutore materiale della strage. Il procedimento a carico di Roberto Zorzi, anche questo molto lento, tornerà in aula a fine giugno. Entrambi veronesi, all’epoca dei fatti militanti dell’estrema destra di Ordine Nuovo. Quella di Carlo Maria Maggi, condannato all’ergastolo per la strage con Maurizio Tramonte.

Nel servizio di Pierluigi Ferrari le voci di Marco Gallina, legale di Marco Toffaloni, Federico Sinicato, legale di parte civile, e di Giuseppe Montanti, parte civile.

FONTE: Rainews