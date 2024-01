Ma quanto rosicano le feluche per la promozione di Vattani

DAGOREPORT! A CHI LA FARNESINA? A NOI! – LE SCANDALOSE NOMINE DEL DUPLEX FAZZOLARI-SCURTI AD AMBASCIATORE DI GRADO, MASSIMO TRAGUARDO NELLA CARRIERA DIPLOMATICA, STANNO FACENDO INCAZZARE LA FARNESINA TUTTA - STRACCIATA LA LISTA DI TAJANI, SISTEMATO IL FASCIO-ROCKER MARIO VATTANI (BY FAZZOLARI), ECCO ARRIVARE L'INSEPARABILE COPPIA PUGLIESE-LEPRE (BY SCURTI), AVANTI GIUSEPPE MANZO (BY PICHETTO FRATIN), IN PRIMA FILA MICHELE ESPOSITO (CAVO DRAGONE) - LE MANCATE NOMINE CHE GRIDANO VENDETTA: PERONACI, E SABBATUCCI, MA SOPRATTUTTO QUELLA DI VINCENZO CELESTE, CHE RICOPRE IL RUOLO PIÙ CRITICO E NEVRALGICO DELLA DIPLOMAZIA ITALIANA IN EUROPA - MA PER LA FIAMMA TRAGICA DI PALAZZO CHIGI, LA PERDITA DI CREDIBILITÀ DELLE ISTITUZIONI COSA VOLETE CHE SIA? - VIDEO

LETTERA APERTA DI UN GRUPPO DI DIPLOMATICI: LA NOMINA DI VATTANI, SCHIAFFO ALLO STATO

DAGOREPORT

G.B. FAZZOLARI PATRIZIA SCURTI

A forza di scagliare tutte le freccette avvelenate sull’ormai leggendario Fazzolari, fino al 2008 un dirigente di seconda fascia della Regione Lazio, oggi Kissinger della Melona come produttore di veline e diktat, abbiamo perso di vista la silhouette da generone romano di Patrizia Scurti, colei che la Melona definisce la sua “Padrona” (“Non c’è nulla della mia vita che non passi da lei”).

MELONI E TAJANI





















Potente? Tanto. Temuta? Tanto. Al punto che la capo della segreteria della premier si è distinta, in duplex col Fazzo, come protagonista nel recente consiglio dei ministri che ha promosso di grado dieci ambasciatori; atto che da giorni sta facendo letteralmente incazzare la Farnesina tutta. (vedi la "Lettera aperta" in fondo al pezzo).





MARIO VATTANI

Infatti, la lista delle dieci promozioni da ministro plenipotenziario ad ambasciatore di grado, massimo traguardo nella carriera diplomatica (ne sono 25 in tutto), il top di carriera della Farnesina, predisposta dal ministro degli Esteri (per mancanza di prove), Antonio Tajani, era del tutto diversa da quella che è stata poi licenziata dal Cdm.

EGIDIO ELEUTERI GRAMAZIO E VATTANI





















Ma dopo esser stato acquietato e soddisfatto dalla Ducetta lasciando candidato governatore della Basilicata il forzista Bardi, posto che reclamava quel poverocristo di Salvini per ricompensare lo schiaffone Solinas ricevuto in Sardegna , Tajani ha lasciato campo libero al duplex Fazzo-Scurti, impegnatissimi a riequilibrare l’amichettismo de sinistra col cameratismo de destra.