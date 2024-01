Impiccata al balcone con la sciarpa da stadio. Suicidio? No, interrogato un ultrà

CASARANO (Lecce) – E' stata trovata morta con il corpo penzolante sul balcone della piccola casa che aveva preso in affitto in via Ruffano, alla periferia di Casarano. Strangolata da una sciarpa da stadio.

In apparenza un suicidio ma c'è il sospetto terribile che possa trattarsi di un femminicidio. Il secondo dell'anno: la prima vittima di questo 2024 è stata Rosa D'Ascenzo, uccisa dal marito nella provincia di Roma tre giorni fa.



I carabinieri sono al lavoro per chiarire cause e dinamica della morte di un'operaia, di 25 anni, che stamattina 6 gennaio è stata trovata morta nella sua abitazione, nel grosso centro del basso Salento, dove viveva da sola. Le indagini sono affidate al pm Rosaria Petrolo.



In un primo momento si era pensato ad un gesto estremo, ma col passare del tempo i carabinieri avrebbero concentrato i loro sospetti su un giovane del posto, amico della vittima e frequentante gli ambienti degli ultrà casaranesi.



Il ragazzo – D.F. le sue iniziali – è stato portato in caserma per essere ascoltato dagli investigatori in qualità di persona informata dei fatti





La curva del Casarano

La curva del Casarano non è una curva particolarmente violenta. Gli ultimi scontri che hanno coinvolto i tifosi salentini risalgono a un mese fa, il 4 dicembre scorso, in occasione dell’incontro di serie D Casarano-Barletta. A provocarli la tifoseria ospite. Composta da circa 120 tifosi, è riuscita a forzare il filtraggio riuscendo ad entrare nell’impianto sportivo, senza controlli. Inoltre, un tifoso ospite in fase di identificazione, ha lasciato cadere dalle tasche una torcia bengala, un fumogeno, due grossi petardi poi sequestrati.



All’interno, sempre la tifoseria ospite ha acceso e lanciato un grosso petardo che ha colpito e ferito ad un piede un poliziotto in servizio, con prognosi ancora da definire: il lancio di petardi è proseguito nel corso della gara sia all’interno che all’esterno del settore, con gravi disagi per lo svolgimento della gara e pena la sospensione della partita. Si è pertanto reso necessario ispezionare il pullman dei tifosi del Barletta e qui sono stati rinvenuti, nascosti tra i sedili, 6 petardi, 11 fumogeni, una mazza in legno e una catena di ferro.

Al termine del match, i tifosi organizzati del Casarano hanno cercato di avvicinarsi al settore ospiti e di entrare in contatto con gli avversari, lanciando pietre, bottiglie di vetro ed altro materiale, mentre tra di loro, un centinaio stazionava lungo la strada in attesa che i tifosi ospiti venissero fatti uscire. Il bilancio: arrestati e daspati due tifosi del Casarano, Sei assolti dopo mesi di detenzione Nello scorso mese di luglio i l giudice monocratico Giovanna Piazzalunga ha assolto per non aver commesso 6 tifosi del Casarano accusati di violenza privata per “una condotta violenta e minacciosa verso dirigenti e calciatori al fine di costringerli ad annullare e rinviare la seduta di allenamento”. I fatti risalgono 27 aprile 2021. P rotagonisti Ciurlia Gianpiero, Marco De Paola, Antonio Ippazio Isernia, Letizia Fernando, Scarcella Mansueto e Scorrano Giovanni di cui i primi tre (Ciurlia, De Paola e Isernia) hanno patito sei mesi di arresti domiciliari con braccialetto elettronico e di seguito obbligo di presentazione quotidiana ai Carabinieri di Casarano. Tutti gli imputati poi hanno subito un daspo con obbligo di firma per durata da 5 a 10 anni.