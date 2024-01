Berizzi rilancia: altre ombre nere su football americano e flag

FACCIA LEI CHE FASCIO IO – L’INCHIESTA DI “REPUBBLICA” SULLE “OMBRE NERE” DIETRO AL FLAG FOOTBALL E AL FOOTBALL AMERICANO IN ITALIA – TRA COACH CON CROCI CELTICHE AL COLLO, SALUTI ROMANI, (ANCHE DA PARTE DI ATLETI DELLE GIOVANILI), SIMBOLI AL FASCISTI E NAZISTI SUGLI STEMMI E SUGLI SPALTI E ADDIRITTURA “SIEG HEIL” URLATI DAI GIOCATORI, L'ESTREMA DESTRA DILAGA NELLA PALLA OVALE ITALIANA – QUEGLI SPIACEVOLI "EPISODI" ARCHIVIATI O MINIMIZZATI DAI VERTICI FIDAF…





Estratto dell’articolo di Paolo Berizzi per "la Repubblica"

[…] L’inchiesta di Repubblica sulle ombre nere nel flag football e nel football americano italiano si allarga. E rivela nuove vicende oltre a ciò che abbiamo raccontato la scorsa settimana con foto e documenti inediti. Il risultato è che un intero ambiente pulito e specchiato ora teme spiacevoli ricadute. […]

SALUTI ROMANI di PALLADINO e RAGAZZI DELLE GIOVANILI

Eravamo rimasti all’immagine dei saluti romani sul pullman degli atleti minorenni della nazionale junior di flag football la scorsa primavera in un raduno a Cecina (diffusa sui social dal team manager Francesco Caruso).

Poi il braccio teso in campo del coach azzurro Giorgio Gerbaldi il 28 ottobre 2023 a Goteborg prima della finale per il 3° posto dell’Europeo di football americano tra Svezia-Italia. […] Quindi l’infilata di messaggi diffamatori e intimidatori sui social del vicepresidente Fidaf, Fabio Tortosa, con lo pseudonimo “Giorgio Chinaglia Ostia” indirizzati ad altri tesserati.

STEMMA PRETORIANI





















Questo primo “pacchetto” di episodi ha dato il via ad altre segnalazioni che consegniamo ai lettori. Ma anche ai vertici Fidaf e a coloro che, eventualmente, riterranno di spiegare. Anno 2018, in Federazione arriva una denuncia. Si riferisce al club ASD Gladiatori Roma (nickname “Pretoriani”) e a una partita di Livorno, il 4 marzo 2018 con i West Coast Raiders. Sotto accusa il logo dei Pretoriani (aquila dentro una corona e appoggiata a uno scudo, che richiamerebbe l’iconografia del disciolto partito fascista), un’immagine di Mussolini e presunti saluti romani. Anche di fronte all’evidenza delle foto, la procura decide di archiviare.





SALUTI ROMANI SUL BUS NAZIONALE JR DI FLAG FOOTBALL IN UN RADUNO A CECINA

DA NOTARE: I SIMBOLI FASCISTOIDI.

[…] I Pretoriani nascono nel 2017 dalla fusione tra Barbari Roma Nord e Gladiatori Roma. I Barbari avevano come logo un’ascia bipenne e quando i giocatori chiudevano un huddle gridavano “sieg heil !”. Tutto tollerato: i Barbari sono stati due volte campioni d’Italia di 2ª divisione. Coach dei Gladiatori era lo scomparso Roberto “Poncho” Palladino. In una foto del 2018 eccolo salutare romanamente, e lo stesso fanno intorno a lui i ragazzi delle giovanili, minorenni.

LEOLUCA ORLANDO





La dirigenza Fidaf? La stessa di oggi. Uomo di peso, e vicepresidente vicario, Fabio Tortosa, ex poliziotto coinvolto nella drammatica storia del “massacro messicano” alla Diaz del G8 di Genova (definì Carlo Giuliani «uno che fa schifo anche ai vermi »). I protagonisti dei primi casi — Caruso e Gerbaldi — sono di sua stretta fiducia. Così come strettissimo collaboratore di Tortosa — sia in Fidaf che nei Lazio Football — è Mauro Florio. Chi è? Il coach che, nella finale a Grosseto del flag football junior, esibisce una celtica al collo sotto divisa Fidaf.





