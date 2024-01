Gli ultras della Lazio e la canzone ungherese della pistola

Vi sognereste mai, per restare al solo, di definireuna canzone sahariana? O russae tedesca? Noooo. Invece il giovane redattore sportivo di, autore dello scempio soprastante, ignora cheè opera di, il grande autore del Bagaglino. Ed è stato scritto nel 1966, per il decennale della brutale repressione sovietica.

Evidentemente nella sua, immagino, breve attività giornalistica non ha incrociato l'intervento del premier ungherese Orban alla festa giovanile di Fratelli d'Italia, Atreju di quattro anni fa.

Tra i motivi per cui, secondo il leader sovranista, c'è un forte legame tra i due popoli dopo il Lombardo-Veneto austroungarico e il successo del caffé Illy, magiari trapiantati a Trieste, c'è appunto il più bel canto della rivoluzione del '56, che dimostra la capacità italiana di capire la sofferenza e il dolore ungherese. Dal fondo dalla sala parte il coro, tra i primissimi ad alzarsi in piedi, evidentemente commossa, per aggiungersi al coro battendo le mani è Giorgia Meloni. E anche Orban si mette a dare il tempo ...

E quella "pistola nascosta tra i libri di scuola", che oggi dovrebbe evocare chissà quali terribili violenze, associata al saluto romano per ricordare tre ragazzi innocenti ammazzati a pistolettate, serviva solo a rallentare la marcia dei carri armati russi che avrebbero schiacciato nel sangue la rivolta operaia e popolare.

Il pezzo bullizzato dall'ignaro scrivano è talmente innocente e puro che in Ungheria lo fanno cantare, in versione bilingue, ai bambini delle scuole medie

Ovviamente, per rispetto della verità effettuale delle cose, va riconosciuto, che sì, i tifosi della Lazio ne hanno fatto un inno da stadio e certamente, quando lo cantano in trasferta, come nel caso seguente a Madrid, non sono teneri, intonati e commoventi come i ragazzini ungheresi