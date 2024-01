E' morto Alberto Indri, presidente del Campo della memoria

(g.p.) E' morto Alberto Indri, presidente dell'associazione Campo della Memoria. Il gruppo di volontari da anni si prende cura del Sacrario dei caduti della Repubblica Sociale Italiana a Nettuno. Lo comunica il professore Augusto Sinagra con un post su Facebook: "E' con profondo dolore che comunico che un'ora fa il camerata Alberto Indri ha posato lo zaino ed è andato avanti. Dio lo accolga nella sua pace e nella sua gloria. Alberto Indri ha anche un passsto politico. Nell'undicesima legislatura fu candidato al Senato nel collegio elettore Roma I con la Lega delle Leghe di Stefano Delle Chiaie. In un più recente passato aveva polemizzato con Gene Gnocchi che dal salotto di Floris aveva paragonato Claretta Petacci a un maiale. Fu il promotore di una raccolta firme per chiedere l'allontanamento del comico dalla trasmissione. Come in tutte le vicende dell'ambiente, a sua volta, la gestione del campo della memoria e la ristrutturazione della tomba di Claretta Petacci, di cui si era assunto l'onere, era stata oggetto di polemiche da parte di Vincenzo Nardulli e di Maurizio Boccacci.