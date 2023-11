Scioglimento Ordine nuovo: Unità e Lotta continua a confronto

Nei giorni scorsi abbiamo ricordato lo scioglimento del Movimento Politico Ordine Nuovo con una testimonianza di Chicco Rovella, ordinovista catanese, detenuto politico per i GAO di Concutelli.

Le cronache dell'Unità e di Lotta Continua danno la misura della distanza politica e nella visione dell'antifascismo tra il Partito comunista e il maggior gruppo extraparlamentare di sinistra. Per i comunisti la condanna di Ordine nuovo è il fatto del giorno nella cronaca nazionale. La richiesta esplicita di scioglimento è immediatamente attuata da Taviani e così il giorno dopo ancora forte richiamo in prima pagina e titolo di apertura a pagina 5.

Il ritardo di Lotta Continua, che pubblica la sentenza il 23, si giustifica con l'ora tarda della sua lettura e i tempi feroci di chiusura in tipografia. Ma il pezzo sul decreto Taviani slitta di un altro giorno e ci dà la misura, con la collocazione in pagina e la sinteticità del testo, dello scarso interesse del movimento rivoluzionario per la soluzione giudiziaria: Ordine nuovo è solo rami secchi...

I titoli dell'Unità per la sentenza

Spalla di prima pagina 22 novembre









Apertura a 9 colonne 1a pagina di cronache 22 novembre





... e per lo scioglimento Centro di prima pagina 23 novembre

Apertura a 4 colonne prima pagina di cronaca 23 novembre



Il titolo di Lotta Continua per la sentenza ...

Piede due colonne 23 novembre