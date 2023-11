Guerriglia a Milano: accoltellato un ultrà Psg e un poliziotto

NON PLUS ULTRAS - GUERRIGLIA A MILANO: UNA CINQUANTINA DI TIFOSI DEL MILAN HA ATTACCATO I SUPPORTER DEL PARIS SAINT-GERMAIN, ARRIVATI IN ITALIA PER LA PARTITA DI CHAMPIONS LEAGUE - UN FRANCESE È RICOVERATO IN CONDIZIONI GRAVI DOPO ESSERE STATO ACCOLTELLATO - GLI ULTRAS FRANCESI SI SONO SCONTRATI ANCHE CON LA POLIZIA: UN AGENTE È STATO COLPITO ALLA GAMBA CON DUE COLTELLATE MENTRE UN ALTRO…





Estratto da

La violenza ultras devasta Milano a poche ore dal big match di Champions tra Milan e Psg. […] Secondo le prime ricostruzioni, nella notte una cinquantina di ultras rossoneri fuori dai locali di Ripa di Porta Ticinese ha assaltato i tifosi del Paris Saint-Germain con caschi e fumogeni per poi fuggire in via Argelati. Sul posto sono arrivate diverse camionette della polizia e dei carabinieri.

SCONTRI TRA TIFOSI PRIMA DI MILAN PSG 6

IL BILANCIO

Un tifoso francese secondo la questura è stato ferito in modo grave da 2 coltellate a una gamba ed è stato trasportato in codice rosso presso il Policlinico. Scontri anche tra ultras del Psg e la polizia […] . Un agente è stato accoltellato a una gamba, e l'aggressore è stato arrestato. Un altro agente è stato colpito da un oggetto riportato una ferita al labbro.

FONTE: DAGOSPIA