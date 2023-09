New York Times: i nazisti tedeschi reclutano nel mondo MMA

Articolo del “New York Times” -

TORNEO DI ARTI MARZIALI - GRUPPI NEONAZISTI TEDESCHI

Niko Samsonidse, un lottatore professionista di arti marziali miste con sede a Berlino, negli ultimi anni ha aggiunto un rituale alla preparazione dei suoi tornei: controllare che l'evento non sia organizzato da estremisti di estrema destra.

Esortando altri lottatori e allenatori a fare lo stesso, Samsonidse è diventato esplicito nel suo impegno a denunciare i tentativi di sfruttare la crescente scena delle arti marziali per promuovere ideologie estremiste.

Le arti marziali miste, o MMA, "stanno diventando molto più popolari in Germania, e per lo più non hanno nulla a che fare con l'estremismo", ha detto Samsonidse, un assistente sociale che ha scritto la sua tesi sulla lotta all'estremismo negli sport da combattimento. "Ma la maggior parte delle persone non è consapevole di ciò che sta accadendo accanto a loro", ha aggiunto.

TORNEO DI ARTI MARZIALI MISTE

I gruppi neonazisti in Germania e in tutta Europa hanno lavorato per cooptare le arti marziali come strumento di addestramento e reclutamento - ospitando festival di sport da combattimento di alto profilo e offrendo opportunità locali di praticare lo sport - per cercare di ampliare l'appeal dei gruppi, dicono gli esperti.

Fa parte di una strategia più ampia per rendere il volto dell'estremismo più mainstream. I festival o gli organizzatori dei tornei commercializzano i loro eventi in modo da renderli difficilmente distinguibili dai normali tornei di sport da combattimento. Poi usano gli eventi come porta d'ingresso per ammorbidire le potenziali reclute alla loro ideologia.

Secondo Hans-Jakob Schindler, direttore senior del Counter Extremism Project con sede a Berlino, i festival - che spesso vengono dichiarati eventi politici, il che li rende più difficili da vietare e garantisce l'esenzione fiscale di qualsiasi profitto - presentano in genere un oratore o un seminario di estremisti di destra. Inoltre, mentre in Europa i tornei di arti marziali miste sono solitamente caratterizzati dalla presenza di combattenti di diversi gruppi razziali, questi eventi consentono la partecipazione solo di combattenti bianchi.

TORNEO DI COMBATTIMENTO ARTI MARZIALI NEONAZISTA KAMPF DER NIBELUNGEN

"Stanno cercando di allargare l'area di diffusione", ha detto Schindler. "Se convinci le persone a comprare la maglietta, puoi convincerle a venire a uno dei festival. E pian piano si inizia a parlare loro di come il sistema politico sia cattivo. E così li attiri in modo più sottile rispetto al passato".

Nei video promozionali del più grande torneo di combattimento di estrema destra, chiamato "Kampf der Nibelungen", o "Battaglia dei Nibelunghi", non vengono mostrati simboli o slogan di estrema destra. Concentrandosi invece sul ring, sulle ragazze del ring e sui combattenti pesantemente tatuati, l'unica indicazione che l'evento è fuori dal mainstream è che i volti dei partecipanti sono stati tutti sfocati.

kAMPF DER NIBELUNGEN

Ma il messaggio alla base degli eventi, ha detto Alexander Ritzmann, consulente senior del Counter-Extremism Project, è chiaro: "I bianchi sono minacciati a tutti i livelli".

Alcuni dei partecipanti hanno apertamente presentato i loro sforzi per imparare le arti marziali come una preparazione a combattere contro coloro che considerano una minaccia per l'identità europea bianca, ha riferito il giornale Frankfurt Roundup, citando un combattente di arti marziali che ha preso parte alla Battaglia dei Nibelunghi, il più noto torneo di sport da combattimento di estrema destra in Germania.

RADUNO NEONAZISTA

"In questo periodo è così ovvio che il nostro popolo è con le spalle al muro e tutti noi siamo preoccupati per la nostra sopravvivenza", ha detto il combattente non identificato in un podcast di estrema destra nel 2015, aggiungendo che sarebbe arrivato il giorno in cui "dovremo metterci su un ring con tutte queste persone multiculturali".

In Turingia, un'area dell'ex Germania Est, quattro uomini tra i 21 e i 25 anni sono accusati di aver aggredito le forze dell'ordine durante le proteste contro le chiusure per coronavirus.

I procuratori federali affermano che gli uomini guidavano un gruppo di arti marziali di estrema destra chiamato Knockout 51 e "attiravano giovani di mentalità nazionalista, li indottrinavano deliberatamente con idee estremiste di destra e li addestravano a scontri fisici con agenti di polizia, membri della scena politica di sinistra e altre persone considerate degne di essere combattute".

TORNEO DI COMBATTIMENTO ARTI MARZIALI NEONAZISTA KAMPF DER NIBELUNGEN

Il gruppo, secondo i pubblici ministeri, conduceva regolarmente sessioni di addestramento alle arti marziali presso la sede locale del Partito Nazionale Democratico - il partito politico neonazista tedesco - e "addestramenti ideologici" che includevano il pattugliamento del quartiere per scovare gli oppositori politici. Secondo i pubblici ministeri, cercavano di uccidere individui associati alla "scena estremista di sinistra".

In un episodio del 2020, secondo i pubblici ministeri, i membri del gruppo hanno colpito con un calcio allo stomaco un agente di polizia durante una protesta contro la reclusione a Berlino; mesi dopo, durante una protesta a Lipsia, un membro ha lanciato una bottiglia contro gli agenti, ferendo un passante.

L'avvocato dell'imputato principale, Steffen Hammer, ha chiesto l'archiviazione del processo, sostenendo che i pubblici ministeri hanno costretto il suo cliente a fornire informazioni in un caso separato che hanno rafforzato le attuali accuse contro di lui.

KAMPF DER NIBELUNGEN

Hammer, ex cantante di una rock band di estrema destra, ha negato che il suo cliente fosse a capo di un gruppo neonazista, sostenendo che il gruppo di arti marziali fosse apolitico e vittima di un'accusa troppo zelante, come riportato da Der Spiegel.

Da anni in Germania proliferano organizzazioni ed eventi di arti marziali su larga scala, tra cui spicca la Battaglia dei Nibelunghi, che attira centinaia di estremisti di destra da tutta Europa e dagli Stati Uniti. Il nome è un riferimento al poema epico eroico tedesco del XIII secolo chiamato "Canto dei Nibelunghi", un testo spesso venerato e citato nella propaganda nazista durante la Seconda Guerra Mondiale.

La Battaglia dei Nibelunghi, che si è trasferita in Ungheria dopo essere stata bandita dalla città tedesca di Ostritz nel 2019, è organizzata "da giovani tedeschi che sono uniti dalla dedizione e dall'entusiasmo per il 'loro' sport e che non vogliono essere soggetti al giogo della corrente dominante", secondo la pagina YouTube del gruppo.

KAMPF DER NIBELUNGEN

Nel tentativo di reprimere tali gruppi, le forze dell'ordine tedesche hanno condotto numerose incursioni nei confronti dei membri dei club di arti marziali e, in alcuni casi, hanno vietato i club o gli eventi stessi. I quattro uomini associati al gruppo Knockout 51, attualmente sotto accusa in Turingia, sono stati arrestati dopo che, ad aprile, 800 agenti di polizia hanno fatto irruzione nelle case di 50 sospetti estremisti di destra.

I gruppi MMA di estrema destra si stanno diffondendo in tutta Europa e negli Stati Uniti. Ritzmann ha dichiarato che solo in Francia operano già 23 club di arti marziali di estrema destra.

"Questo non significa che si trasformeranno tutti in neonazisti", ha detto. "Molti, credo, potrebbero abbandonare a un certo punto. Ma la diffusione di questo approccio agli sport da combattimento potrebbe davvero cambiare le carte in tavola".

In Germania, i leader della comunità delle arti marziali hanno cercato di reagire da soli.

RADUNO DI NEONAZISTI

Daniel Koehler, direttore dell'Istituto tedesco di studi sulla radicalizzazione e la de-radicalizzazione, un gruppo senza scopo di lucro, ha fondato una rete di scuole di arti marziali contro l'estremismo violento che cerca di monitorare i segni di radicalizzazione nei propri studi e di tenere i propri studenti lontani da ambienti estremisti.

Diversi anni fa, Koehler ricorda che le scuole della sua rete discutevano "regolarmente" con i membri delle loro palestre che poi venivano a sapere che avevano tatuaggi o abbigliamento di estrema destra.

NEONAZISTI

"Dovevano decidere se si trattava di una persona che era con noi da molto tempo; dovevamo avviare un intervento", ha detto. "Oppure, si tratta di una persona che si è presentata da poco, quindi possiamo allontanarla".

La sua rete cerca di garantire che le palestre partecipanti "non prendano parte per coincidenza a un torneo di cui, ad esempio, l'estrema destra potrebbe beneficiare", ha detto Koehler.

Samsonidse, lottatore professionista di arti marziali miste, ha affermato che i programmi che offrono ai giovani adulti l'opportunità di praticare sport da combattimento e di trasmettere valori positivi potrebbero essere un modo importante per prevenire l'aumento dell'estremismo di estrema destra nel suo sport.

NEONAZISTI

"C'è un grande potenziale nelle arti marziali stesse, per condividere buoni valori - il rispetto, il controllo delle emozioni - che potrebbero essere davvero utili nel lavoro con i giovani", ha detto. "Ma può anche essere usato in modo improprio"





FONTE: DAGOSPIA