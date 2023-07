12 dicembre 1969: Guido Paglia non c'entra niente

Riceviamo dallo studio dell'avv. Leo Mercurio la seguente smentita:

In data 14 dicembre 2022 è stato pubblicato, sul blog fascinazione.info, l'articolo "Il golpe Borghese, lo scoop di Rao e la versione di Tilgher". L'autore del testo, Ugo Maria Tassinari, riporta in primo luogo un articolo scritto da Marco Franchi e infine sostiene che Guido Paglia sarebbe legato strettamente a Stefano Delle Chiaie e potrebbe dire molte cose sulle bombe di Roma del 12 dicembre.

Al contrario da quanto sostenuto dal Tassinari, il mio assistito non è mai stato coinvolto nei citati tragici eventi né, tantomeno, ha mai subito alcuna indagine o alcun processo penale per tali fatti.

Il tentativo di introdurre il sospetto di un coinvolgimento del Guido Paglia in fatti di tale gravità, a distanza di oltre 50 anni e senza alcuna base fattuale da porre a fondamento a queste insinuazioni, è oltremodo diffamatorio.

Si conclude, pertanto, ribadendo che detta notizia è assolutamente falsa e si diffida chiunque dal riportarla.



Roma, 30 maggio 2023 avv. Leo Mercurio