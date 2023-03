E' andato oltre l'avvocato De Caprio, 65 anni di militanza nella destra napoletana

n prima fila si riconoscono Vincenzo De Caprio, Antonio Rastrelli, Franco Maria Servello, Luciano Schifone.

Sullo sfondo – a destra – s’intravede Franco Seccia (Foto Barbadillo)

(g.p.) E' andato avanti, raggiungendo, dopo pochi mesi, il fratello Franz, l'avvocato Vincenzo De Caprio. Militante politico ed esponente illustre della destra sociale partenopea nel Movimento Sociale Italiano prima, in Alleanza Nazionale poi, nella Destra di Storace, grande elettore di Fratelli d'Italia. E' stato segretario federale del Msi nel 1975 1976 , consigliere comunale ai tempi di Almirante sindaco, e capogruppo nel 1993 quando fu candidata a sindaco Alessandra Mussolini. Successivamente aderi' alla Destra di Storace, formazione politica di cui era componente del comitato centrale.. Nonostante la non giovane eta' era ancora impegnato in politica come sostenitore di Fratelli d'Italia ed organizzatore di un riuscito e partecipato evento nella sua Mergellina con il candidato Marta Scbifone.

I funerali si svolgeranno martedì 14 alle ore 10e30 presso la Chiesa di Piedigrotta...