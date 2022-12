Progetto golpista in Germania: un arresto anche in Italia

(ANSA) - Nell'ambito dell'operazione antiterrorismo, che si è svolta oggi in Germania sono stati eseguiti anche due arresti all'estero, uno in Italia e l'altro in Austria. Lo scrive la Dpa. Gli altri arrestati sono stati intercettati nelle regioni tedesche di Baden-Wuerttemberg, Baviera, Berlino, Assia, Bassa Sassonia, Sassonia, Turingia.

2 - GERMANIA: MINISTRA INTERNO FAESER, STATO DIRITTO È FORTE

BUNDESTAG

"Il nostro stato di diritto è forte. Sappiamo come difenderci con tutta la durezza contro i nemici della democrazia". Lo ha detto la ministra dell'Interno tedesca, Nancy Faeser, commentando la maxi-operazione antiterrorismo di oggi in Germania nella quale sono state arrestare 25 persone col sospetto di voler colpire lo Stato. "Le indagini permettono di lanciare uno sguardo nel baratro di una minaccia terroristica dal milieu dei Reichsbuerger", ha aggiunto.

ARRESTI PER IL PIANO GOLPE IN GERMANIA

3 - GERMANIA: TEDESCO ARRESTATO IN ALBERGO A PERUGIA

(ANSA) - In esecuzione di un mandato di arresto europeo, un cittadino tedesco - a quanto si apprende- è stato arrestato dalla polizia italiana in un albergo a Perugia nell'ambito di un'operazione antiterrorismo contro un gruppo di estrema destra che progettava, tra l'altro, un assalto al Bundestag. L'uomo, in Italia da qualche tempo, sarebbe stato sottoposto a perquisizione.

POLIZIA TEDESCA

4 - AMB. MOSCA,NESSUN CONTATTO CON GRUPPI ILLEGALI IN GERMANIA

(ANSA) - La missione diplomatica russa a Belino non ha alcun contatto con rappresentanti di gruppi illegali in Germania. Lo afferma l'ambasciata, citata dalla Tass.





