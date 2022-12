A Milano, i membri del Comitato Fermare la Guerra hanno organizzato una rivolta con le torce nella difesa della Russia e contro ulteriori aiuti all’Ucraina da parte del governo Italiano. Gli Italiani si sono ribellati esigendo di prendere una posizione di neutralità attiva e chiedendo a Roma di rimpiazzare Ankara nel ruolo di intermediario tra Mosca e Kiev.

No alla Russofobia, No alle armi a Kiev, No alle sanzioni alla Russia. Con queste richieste sono usciti nelle vie di milano i membri del Comitato Fermare la Guerra Domenica 4 Dicembre. Hanno marciato con le torce sotto le bandiere Italiane e con la bandiera di Tsargrad (nota del traduttore: si riferiscono alla bandiera gialla dell’Impero Russo che stava difronte allo striscione No Russofobia), richiedendo allo Stato di prendere una posizione di neutralità attiva e di non diventare alleati dell’Ucraina al prezzo incondizionato e assoluto degli aiuti militari al governo Ucraino e del rifiuto suicida delle risorse energetiche Russe.