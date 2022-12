Le Monde: Guerin Serac è morto da "combattente della luce"

È morto un vecchio. Si chiamava Yves Guillou. Aveva 95 anni e soffriva di Alzheimer. La morte risale al 9 marzo, a Revestles Eaux, tranquilla cittadina del Var, dove lo staff del suo Ehpad conserva l'immagine di lui come un "gentiluomo gentile, gentile e colto che, di tanto in tanto, improvvisamente parlava in spagnolo o in portoghese". In una foto lo si vede sorridere, mentre tiene in braccio un peluche. La direttrice dello stabilimento, Sybille Dollé, ricorda i suoi numerosi visitatori. “Ho pensato che questo signore fosse un uomo straordinario perché era oggetto di attenzioni da parte del suo gruppo di amici” si confida. Nei cinque anni che è stato qui, non è quasi mai stato solo. “Straordinario”, questo vecchio era, ma per ragioni che la signora Dollé probabilmente non immagina.

L'uomo con il sigaro

In un'altra vita, prima dell'Ehpad, questo residente era, infatti, una figura dell'attivismo di estrema destra nell'Europa occidentale. Un terrorista, addirittura, secondo diverse fonti. La sua carriera lo ha reso un abile saltatore di frontiere nel destreggiarsi tra identità: Yves Guillou, dunque, ma anche Yves Guérin- Sérac, alias "l’uomo con il sigaro", "Ralf", o anche "Stan"... Per decenni, magistrati, giornalisti e accademici hanno cercato le sue tracce. Molti pensavano che fosse morto o al sicuro da un convento spagnolo. Nessuno poteva immaginarlo in una casa di cura vicino a Tolone... Yves Guillou è nato il 2 dicembre 1926 a Ploubezre, un piccolo paese della Bretagna, in una famiglia modesta radicata nel cattolicesimo tradizionale.

L'arruolamento nel 1947

Nel 1947, desideroso di combattere, si arruolò nell'esercito. Quattro anni dopo, lo ritroviamo nel battaglione francese dell'Organizzazione delle Nazioni Unite impegnato in Corea. Nel suo curriculum militare, i suoi superiori sottolineano "la sua audacia, il suo coraggio e la sua attitudine a capo di uomini". Sale la scala. Tra il 1956 e il 1961 si distinse in Algeria, nei commando paracadutisti dell'"11° shock", orchestrando talvolta operazioni delicate. A contatto con la dottrina contro-insurrezionale sviluppata dagli ufficiali francesi, divenne un esperto soldato politico, unito a un cattolico integrale, convinto di essere in crociata, al servizio della Patria e di Dio. Il 1962, un anno cruciale.

L'adesione all'OAS

In un momento in cui la Francia sta lasciando andare l'Algeria, Yves Guillou vuole seguire la lotta all'interno dell'Organizzazione dell'esercito segreto (OAS) e passare alla clandestinità. Sebbene i tribunali francesi lo abbiano condannato in contumacia a tre anni di carcere per diserzione, si è unito ai suoi compagni nell'OAS in Spagna, poi in Portogallo. D’ora in avanti, si evolverà nell'ombra. Nel 1963 si stabilisce a Lisbona, sotto falsa identità: Yves Guérin- Sérac. Questo sarà il suo nome di battaglia, quello di un maestro manipolatore ossessionato dalla lotta al comunismo e dalla salvaguardia dell'Occidente cristiano. Per raggiungere i suoi scopi, ha creato una società chiamata Aginter Press. Ufficialmente, un'agenzia di comunicazione. In realtà, lo strumento delle sue lotte, un'agenzia di destabilizzazione al servizio del dittatore portoghese Antonio Salazar e di tutti coloro che, in Europa e non solo, hanno bisogno di sostegno. Il suo campo d'azione: intelligence, infiltrazione in formazioni di sinistra, “provocazione” nelle manifestazioni, disinformazione, addestramento militare, ma anche fornitura di mercenari, persino l'assassinio di leader politici, o terrorismo.

I soldati perduti

Chi sono i soldati perduti di Yves Guillou, diventato Yves Guérin Sérac? Molti affermano di essere dell'OAS. Altri provengono dalle Waffen-SS o sono attivisti neonazisti e neofascisti abituati a divertirsi in vari piccoli gruppi in tutta Europa. Giornalisti, studenti, sindacalisti… Vengono reclutati in base alle loro competenze e in base alle esigenze. Nel cuore della rete che lui stesso ha tessuto, Guillou sceglie compagni a sua immagine: addestrati, pronti all'azione, in particolare in Africa e in Sud America, dove si scontrano i blocchi est-ovest. Un magistrato milanese, il giudice Guido Salvini, ha cercato il francese per dieci anni. Per lui non c'è dubbio che abbia preso parte ad attentati in Italia, nel quadro della "strategia della tensione", questa ultra violenza dell'estrema destra volta a terrorizzare la popolazione e a favorire l'avvento del potere "forte" .

Il giudice Salvini

Intervistato dalla RAI nel 1997, il giudice definì l'Aginter Press una “struttura separata” utilizzata dai servizi segreti europei e americani per compiere operazioni clandestine. Secondo lui, questi servizi delegavano il "lavoro sporco" all'agenzia ed evitavano di compromettersi. Le trascrizioni delle indagini del magistrato rivelano anche i suoi sospetti sul ruolo dell'Aginter Press in un attentato commesso nel 1973 contro il consolato algerino di Marsiglia (4 morti, 83 feriti). Salvini ha anche accennato al suo coinvolgimento in alcune fasi dell'Operazione Condor, il piano per eliminare gli oppositori delle dittature sudamericane negli anni 70 e 80.

L'orchestra nera

Nel 1978 due giornalisti di Liberazione, Frédéric Laurent e Fabrizio Calvi, autori del libro L'Orchestre noir (prima edizione per Stock), ha rivelato che l'attivista francese era da anni nel mirino dei servizi italiani. Indagando sulle reti neofasciste, hanno portato alla luce una nota dell'intelligence militare transalpina datata 12 dicembre 1969, giorno dell'attentato dinamitardo di piazza Fontana a Milano (16 morti, 88 feriti), evento spesso considerato il punto di partenza della “strategia della tensione”. In questa nota figurano tre nomi, presentati come quelli degli organizzatori dell'attentato: Robert Leroy, Stefano Delle Chiaie e Yves Guérin- Sérac, in altre parole Guillou. Leroy, morto negli anni '80, era uno dei suoi seguaci. Quanto a Stefano Delle Chiaie, scomparso nel 2019, era una figura di spicco dell'estrema destra italiana, fondatore del gruppuscolo Avanguardia Nazionale. Nel dicembre 1969 un altro documento dello stesso servizio di intelligence cita per la prima volta il nome della struttura che serviva a “coprire” le attività di Guillou: Aginter Press. Tra il 1969 e il 1974, questo particolare rimarrà riservato.



L'Aginter Press

L'agenzia cessò di operare quando la dittatura portoghese cadde nell'aprile 1974. Il 22 maggio, i soldati del Movimento das Forças Armadas (MFA), che rovesciò Salazar durante la "Rivoluzione dei garofani", perquisirono un appartamento da Rua das Praças, nel cuore di Lisbona: la sede dell'Aginter Press. Guillou non c'è più, né i suoi accoliti. Rimane solo un contabile che non sa dove ha messo piede accettando l'incarico. In quella stessa primavera del 1974 era presente nella capitale un giornalista della rivista italiana L'Europeo, Corrado Incerti. Sebbene non avesse ancora sentito parlare dell'Aginter Press, ha incontrato un leader del Partito socialista portoghese che era appena uscito di prigione. Entrati in confidenza, quest'ultimo gli suggerisce: “Vai al 13, rua das Praças, i soldati hanno sequestrato una valanga di documenti di un'agenzia terroristica chiamata Aginter Press. Sono convinto che questa informazione sarà di grande interesse per l'Italia.

Lo scoop dimezzato di Incerti

Il giornalista arriva un po' in ritardo e non trova nulla sul posto. Ma ha avviato il processo per accedere ai documenti trasferiti a Fort Caixas, famoso luogo di detenzione durante la dittatura. Nel mese di agosto un settimanale portoghese svela la scoperta dell’archivio. Il tempo stringe e Incerti, rientrato in Italia, sollecita le sue fonti a consultare per primi i fascicoli sequestrati. Il 28 settembre 1974 riceve il via libera dalle autorità e si precipita in Portogallo con due colleghi. Appena arrivati al forte, i giornalisti si sono immersi negli archivi, hanno preso appunti e foto. Fu allora che si unì a loro un certo "Garibaldi", presentandosi come un collega francese. È affabile, comprensivo, inizia la discussione. Tutti sono entusiasti della ricchezza di nuove informazioni e stanno già programmando il lavoro per i giorni successivi. Solo che, il giorno dopo, agli italiani viene vietato, senza spiegazioni, l'accesso agli archivi. Verranno a sapere in seguito che questo rifiuto è opera di un certo Garibaldi: ha corrotto le guardie e ha trasportato subito parte del "tesoro" in Francia. Ad oggi è impossibile identificare questo Garibaldi. Un agente incaricato di ripulire per uno degli stati che hanno utilizzato Guillou, alias Guérin-Sérac? Un veterano dell'Aginter Press?

Le due strutture dell'organizzazione

L'articolo de L'Europeo aiuta a capire meglio questa agenzia strutturata in due entità. La prima è stata l'Organizzazione armata contro il comunismo internazionale (OACI), un ramo paramilitare i cui membri sono difficili da identificare perché i nomi sono stati crittografati. L'altra entità, battezzata Ordine e Tradizione, presenta contorni più nebulosi, a metà tra associazione e protesta politico-religiosa. Tra i documenti sequestrati figura anche un documento intitolato “La nostra azione politica”. Anni dopo, il giudice Guido Salvini vi vide un "manuale operativo di guerra psicologica, ispirato alla contro-insurrezione francese e ai libretti di sabotaggio dell'esercito degli Stati Uniti", in altre parole "la modalità di utilizzo dell'instaurazione del caos nei regimi considerati troppo liberali”.

1974: un passaggio epocale

In questo 1974 segnato dalla caduta della dittatura in Portogallo, si apre un nuovo capitolo nella vita di Yves Guillou, costretto a raddoppiare la sua discrezione. Circola solo una sua foto, scattata dalla PIDE, la polizia politica portoghese, ma è di qualità troppo scadente per identificarlo con certezza. Negli anni successivi verranno a galla solo altri due cliché. Il maestro dei trucchi sporchi non ha volto. Nessuno sa davvero dove sia. In Sud America? In Spagna, il paese di Franco? La seconda opzione sembra più probabile. Si apprenderà molto più tardi che sua moglie, Jacqueline Gaudin, morì a Madrid nel 1987. Con il tempo, frammenti di informazioni emergono nonostante tutto grazie alla tenacia dei magistrati italiani incaricati di scovare i neofascisti.

Il ruolo di Vinciguerra

Tra questi attivisti, un certo Vincenzo Vinciguerra, ex membro di Ordine Nuovo e Avanguardia Nazionale. Al suo attivo ricordiamo l'organizzazione di un attentato commesso nel nord-est del Paese, nel 1972 (tre carabinieri uccisi). In fuga dalla giustizia, Vinciguerra si nascose in Spagna, Cile, Argentina. Fu durante questo percorso che si avvicinò a Guillou, alias Guérin- Sérac, a Madrid, nel 1974. In una lettera inviata nel 2012 a un ricercatore dell'Università Parigi-X, Vincenzo Vinciguerra conferma il coinvolgimento del francese negli attentati in Italia: "The Aginter Press vi prese parte, e in particolare a quella di piazza Fontana, nel 1969». Quest'uomo, tuttora detenuto nel suo paese nel 2022, conservava un ricordo preciso di questo camerata che amava chiamare “Ralf”: “La cosa che mi ha colpito è stata la sua religiosità. Ralf era un uomo molto cattolico. Fondamentalista cattolico! Ogni sera recitava la preghiera del parà. La civiltà cristiana è stata costruita su milioni di morti e lui non si faceva scrupoli se si doveva fare lo stesso per preservarla!”

Nel buio degli anni 90

Se l'ex capo dell'Aginter Press abbia fatto qualche volta parlare di sé negli anni '90, è rimasto sfuggente. Nel 1994, un mercenario francese disse al giornalista Frédéric Laurent che un tempo era stato consigliere dei paramilitari colombiani. Due anni dopo, un altro giornalista, questa volta spagnolo, trova le sue tracce a Siviglia, dove ha aperto una scuola di lingue, Interschool. Ma il giornalista viene individuato e l'istituto cessa le sue attività in quarantotto ore. La caccia al tesoro riprese...

All'inizio del secolo, Guillou risiedeva altrove in Spagna (Tenerife, Madrid), poi in Francia, vicino a Villefranche-sur-Mer. Contemporaneamente circolavano tra i collezionisti le sue decorazioni e il suo libretto militare, al punto da comparire sul sito di un negoziante londinese. Voleva liberarsene? Liquida il suo passato o è una persona cara che se ne prende cura, dopo la sua morte? All'estrema destra, la sola menzione del suo “nom de guerre”, Yves Guérin-Sérac, alimenta miti e fantasie: gli italiani lodano le sue posture di monaco soldato; in Francia lo ammirano i nostalgici dell'OAS; in Sud America, il suo anticomunismo è acclamato. Per molti, incarna l'era eroica, ma passata, della Guerra Fredda e della violenza politica.

Sceresini sulle sue piste

Convinto del suo coinvolgimento negli attentati degli anni di piombo, un giornalista italiano, Andrea Sceresini, lo cerca per dieci anni, scovando in particolare ex esponenti dell'Aginter Press. Nel lotto, suo fratello minore, Jean-Joseph Marie Guillou, o anche Jean-Marie Laurent (nessuna relazione con Frédéric Laurent). Questo, noto con lo pseudonimo di “Laffite”, ha incrociato Yves Guillou in Algeria. I loro legami sono continuati attraverso le reti dell'OAS nel sud della Francia. Interrogato da Andrea Sceresini, Laffite ha fornito dettagli, ad oggi non verificabili, su Aginter Press, in particolare dei "servizi resi" allo SDECE (Servizio di intelligence francese, antenato del DGSE) alla fine degli anni '60 o addirittura operazioni effettuate in Africa (Congo, Tanzania, Zambia). Nonostante tutto, le lacune rimangono numerose nella biografia di Yves Guillou.

2002: quel convegno con i moonisti

Lo scorso agosto, quando Andrea Sceresini ha rivelato la sua morte sul quotidiano comunista italiano Il Manifesto, la notizia ha smosso il microcosmo di giornalisti, magistrati, storici e attivisti di entrambe le parti che non avevano cessato di cercarlo. Così il mitico "soldato politico" è morto in pace, il 9 marzo, nel Var. “Molto vicino a noi”, dicono i veterani francesi dell'antifascismo. Effettuando delle ricerche, troveranno poi due tracce digitali a dir poco confuse, atte a far luce su altre sfaccettature del personaggio. Il primo risale al 2002. Si tratta di un convegno organizzato quell'anno a Madrid da una propaggine della setta coreana Moon, l'Associazione delle donne per la pace nel mondo. Guillou partecipa sotto il suo nome per sostenere il "riavvicinamento delle donne dell'ovest e dell'est".

2006: relatore a un convegno ecumenico

La seconda traccia digitale risale al 2006, sempre in Spagna. Questa volta si tratta di un incontro spirituale ecumenico, il “Foro Espiritual”. Yves Guillou, descritto come un “ricercatore religioso”, interverrà come relatore. Come ha fatto a trovarsi così? Perché partecipare, lui il cattolico integrista con un passato di ultraviolenza, a simili assemblee? Per spiegare questo spostamento, forse dovremmo rivolgerci ai suoi ultimi visitatori, presso la casa di cura Les Jardins du Revest... Situato sulle colline dell'entroterra di Tolone, il luogo è tranquillo e ben tenuto. I residenti sono coccolati, chiamati per nome. Il personale si ricorda delle discussioni a volte senza capo né coda tra "Monsieur Yves" e MarieAntoinette, un'anziana signora affetta come lui dal morbo di Alzheimer. Ma tutti ammettono di aver scambiato poco con questo pensionante perché era occupato dai suoi amici, presenti per così dire tutti i giorni, separatamente, un po' come se si alternassero.

2017: l'ultimo viaggio in Spagna

Nell'agosto 2017 gli hanno persino organizzato un viaggio in Spagna. “Ci sono andati tutti insieme, è stato toccante” riassume una badante. Bernard, Sylviane, Thomas, Pierre, Danièle e gli altri, una dozzina di persone in totale… Difficile, a prima vista, indovinare i legami tra questi visitatori dai profili diversi. Una cosa in comune, tutte uguali: la discrezione. Chi accetta di esprimersi lo fa in forma anonima, e perché è necessario rendere omaggio a "Yves", "un uomo luminoso", anzi "un esempio". Il più assiduo al suo capezzale era Bernardo, un sessantenne cortese ma a corto di parole e spiegazioni. Sostiene di aver conosciuto Yves Guillou quando abitava a La Far lède (Var), a pochi chilometri da casa sua. Alla morte della sua ultima compagna, di nome Edith, Yves Guillou si ritrovò solo. Bernard dice di essere stato commosso dalla sua angoscia e di essere venuto in suo aiuto quando sono comparsi i primi segni dell'Alzheimer.

Il ricovero a marzo 2017

Nel marzo 2017 è stato lui a gestire la sua sistemazione all'Ehpad. Con la moglie andava a trovarlo almeno una volta alla settimana. Bernard è l'ultimo ad averlo visto vivo, il primo ad averlo visto morto. Gli altri visitatori? "Forse ci siamo incontrati, ma non ho mai parlato con loro", risponde con voce sommessa. Per identificare questo gruppo informale, meglio guardare alla Mercia Academy, un collettivo con sede in Svizzera il cui sito web offre corsi legati allo “sviluppo personale”. In programma: “scienze energetiche”, “danze vibrazionali”, “tellurologia”… Un membro di questa accademia – Danièle, uno dei visitatori della casa di cura sembra aver conosciuto l’ex parà. Il suo indirizzo di Villefranche-sur-Mer era lo stesso di quello indicato sulla carta d'identità di Guillou.

L'indirizzo? Una sede templare

Stranamente questo indirizzo compare anche in un'inchiesta parlamentare svolta nel 1999 su "Sette e denaro": era allora la sede di un'associazione che sovrintendeva a due ordini templari, il Nuovo Ordine dei Templari Operativi e l'Ordine del Tempio della Gerusalemme Celeste. Questo è sicuramente l'innesco che ha portato Yves Guérin Sérac, il paladino delle identità multiple, a ridiventare Yves Guillou: gli ordini templari degli anni 70 e 80. Queste organizzazioni, che univano una spiritualità ispirata al misticismo cristiano a un carattere quasi militaresco, accolsero ex membri dell'OAS. "Sono abbastanza sicuro che Guillou frequentasse questo ambiente, dice Andrea Sceresini. Inoltre, la struttura dell'Ordine e della Tradizione incorporata nella sua agenzia era stata concepita come un ordine dei Templari. E presumo anche che Yves Guillou e Luc Jouret si siano frequentati.

I collegamenti con Luc Jouret

“Luc Jouret, numero due dell'Ordine del Tempio Solare (OTS), è morto nel 1994, in Svizzera, con altre ventitré persone, nel suicidio collettivo della setta che aveva contribuito a creare. La misteriosa "Danièle", ora stabilitasi in Svizzera, non ha voluto rispondere a Le Monde. Secondo il suo attuale marito, lei non avrebbe frequentato assiduamente Yves Guillou: "Penso che sia stato soprattutto il suo ex marito a entrare in contatto con Yves a Monaco alla fine degli anni '80". Una fonte differente situa l'incontro tra Guillou, Danièle e il suo ex marito nell'ambito di un'altra organizzazione, il Sovrano Ordine del Tempio Solare (OSTS) di Monaco. Creato nel 1967 e sciolto nel 1994, l'OSTS ha riunito i Templari della Costa Azzurra e altrove. Qual è stata la carriera di Guillou in questo ordine? Anche lì le zone grigie sono una legione. Ma l'anno 1981 sembra essere stato quello di una rottura all'interno dell'OSTS. Quell'anno, lacerati sulla pratica dei riti, il gruppo si divise in due rami: uno rimase fedele alla gerarchia iniziale, di ispirazione militare; la seconda, che seguiranno Danièle e futuri frequentatori della casa di cura Revest, è più orientata verso un misticismo new age.

La scelta pacifista nella scissione templare

È quest'ultima corrente che Yves Guillou segue. In altre parole, secondo i suoi amici, avrebbe continuato a combattere ma "per la pace", dando gradualmente addio alle armi, lui che fu per un certo tempo capace, per intenderci, di “assalti a mano armata" in Spagna, ricostituire le organizzazioni templari. Durante gli anni '90 e 2000, uno dei suoi "fratelli" templari viaggiava spesso con lui: un certo Henri. Lo abbiamo trovato, nel Var. È un uomo sulla sessantina, attraversato da sentimenti contraddittori. Da un lato, si preoccupa di non rivelare alcun segreto sui suoi amici templari. Dall'altro, vuole salutare la memoria del defunto. Insieme avrebbero studiato diverse forme di spiritualità. Secondo lui, Guillou aveva una profonda conoscenza delle sacre scritture, nonché un approccio aperto all'Islam sufi o al buddismo. Durante un viaggio a Beirut aveva incontrato anche membri del ramo spirituale di Hezbollah.

Una ricerca spirituale a campo aperto

“Siamo andati con Yves ovunque ci sembrava che gli uomini avessero bisogno di pacificazione, assicura Henri. Lo abbiamo accompagnato nella sua nuova missione, quella della nonviolenza e dell'accoglienza dell'altro, da qualunque parte provenga, cristiano, ebreo, musulmano o, più semplicemente, di tutti coloro che mettono la luce al di sopra di ogni altra cosa. »

Questa sorprendente posizione sembra aver dato all'ex parà un posto d'elezione nel mondo delle spiritualità alternative. “Dovresti vedere un video girato in Costa Rica nel 2013, suggerisce Henri. In America Latina, nella nostra comunità spirituale, Yves era il papa! Era ascoltato molto più di altri fratelli e sorelle che, nella nostra gerarchia, erano comunque superiori a lui. Le Monde ha scovato queste immagini su You Tube. Ci arrivano da un'associazione con sede in Costa Rica i cui membri praticano meditazione, sciamanesimo, trance, “danze vibratorie”…

2013: un guru new age

In questo anno 2013, tutto questo sembra adattarsi a Yves Guillou. Ha 87 anni, i muscoli ancora tesi dall'ex commando, parla davanti alla telecamera per quattro minuti, in spagnolo, proclamando la necessità di accedere alla “luce” attraverso l'amore per gli altri e per la natura: “Ho fatto tante stupidaggini cose in questa vita e tutte le esperienze che è possibile fare, in aria, terra e mare, ho girato il mondo. Nella vita, c'è una scelta da fare tra la luce o la materia. Sono e rimango un combattente, un combattente per la luce". Un altro evento ha segnato il suo amico Henri e potrebbe confermare questo cambio di rotta.

La confessione: "sì, ho ucciso"

Durante una cerimonia di iniziazione templare, Guillou va in trance, poi esplode. “Sta tremando, sta urlando, ha problemi a contenersi, vedo che è sconvolto, ricorda il suo amico. Non l'avevo mai visto perdere il controllo. Quel giorno finì per gridare: “Sì, ho ucciso! Ho ucciso !" Ma non era a noi che parlava, era a Dio, alla luce che guidava la sua vita. Henri afferma di non aver mai rievocato questo momento con lui. “Sono convinto che nessuno conosca veramente le sue attività passate. Non ha mai parlato di politica! Nei suoi ultimi anni , Yves Guillou aveva ancora riflessi di una volta, come la sua tendenza a dare ordini o imputarsi. "Ma molto raramente e dimenticava rapidamente", precisa. Soprattutto teneva tutto ciò che possedeva in due valigie, come se volesse essere pronto a partire in caso di emergenza. Nella sua terra natale, in Bretagna, la sua sepoltura, semplice e discreta, è a sua immagine, annegata nella massa, fatta apposta per coprire un'ultima volta le tracce.

Guillaume Origoni/ Le Monde 30 novembre 2022