Risorge l'onda nera; ma la Repubblica attacca a vuoto

E' durata giusto un attimo la bonaccia alla "Repubblica" (per fatti suoi in tempesta con i redattori incazzati con il direttore che annuncia il piano di ristrutturazione a "Prima" e non al comitato di redazione) sul fronte dell'onda nera. Giusto una piccola sbandata di Conchita de Gregorio che giudica Giorgia Meloni "una fuoriclasse" (ha ragione). Poi è ripartita la sarabanda. Ma basta il lead del pezzo contro i sottosegretari "appestati" per rendersi conto della qualità dall'attacco contro Paola Frassinetti. E' infatti arcinoto che la Corte dei Brut è un agriturismo-ristorante (peraltro ottimo) ospitato in una cascina storica della famiglia Pedretti, proprietà del marito della sottosegretaria all'Istruzione e delle di lui sorelle, mentre la gestione è affidata a una cooperativa sociale. Se uno non può andare manco a casa sua ...