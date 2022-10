Leghista a Predappio? "Sì, ma in camicia bianca"

(ANSA) "Sì ero a Predappio per visitare una mostra storica, e casualmente sono passato in mezzo al corteo degli Arditi ma non ne faccio parte, non ho nessuna militanza coi nostalgici del fascismo e con formazioni estremiste". Lo dice a La Nuova Ferrara Alcide Mosso, consigliere comunale della Lega.

"Avevo la camicia bianca e non nera come molti manifestanti presenti in quella zona, il servizio d'ordine non ci ha consentito di prendere altra strada", risponde a una domanda su un video del Fatto Quotidiano che lo ha ripreso in mezzo agli Arditi e dopo una polemica lanciata dal consigliere comunale Pd Simone Merli.

"Sì ero lì, ma non ho partecipato al corteo - dice Mosso al Resto del Carlino - Con degli amici siamo andati a una mostra e poi a pranzo. Dovevo passare per quella strada e quindi ho camminato per un po' insieme ai nostalgici. Dopo di che ho raggiunto i miei amici

Alcide Mosso nei giorni scorsi era finito al centro delle polemiche per le interrogazioni, poi ritirare, in cui chiedeva un censimento delle persone che hanno cambiato sesso e delle donne che hanno ricorso alla procedura di interruzione di gravidanza.