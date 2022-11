Marcia degli Arditi: 8 indagati per saluti romani e ostentazione simboli fascisti

Sono otto gli indagati, le cui generalità non sono state rese note, a quanto si apprende, per il saluto romano e l'ostentazione dei simboli fascisti in occasione della Marcia degli Arditi che si è svolta domenica scorsa, alla quale hanno preso parte, 4 mila persone secondo gli organizzatori, 2 mila secondo le forze dell'ordine in occasione del centenario della Marcia su Roma. Sono in corso ulteriori accertamenti.