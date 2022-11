Anche per la Montaruli spunta la gita giovanile a Predappio

Da “la Stampa”







La neosottosegretaria Augusta Montaruli ha un passato da rappresentante degli studenti universitari per il Fuan negli anni degli scontri tra gli studenti dei collettivi e quelli di destra.Interrogata sulla sua foto di una gita a Predappio con bandiera di Azione giovani, croce celtica e saluto romano, a La Stampa ha risposto: «Io, come altri esponenti del mio partito, non sono perfetta. Abbiamo fatto un lungo percorso di maturazione, di studio e di presenza delle opposizioni»Fonte: DagospiaMa lo stesso Dagospia la butta giocosamente in caciara, enfatizzando l'evidente uso della chirurgia estetica da parte della rampante attivista

2 NOV 2022 20:03