La sirena di Alemanno ammalia due Fratelli d'Italia: sosterranno Paragone?

Come tradizione consolidata nel tempo, la scelta dei candidati da inserire in lista, in qualsiasi partito e movimento politico genera tensioni, malumori finanche qualche addio. Una situazione che Fratelli d'Italia, il primo movimento politico italiano, sondaggi alla mano, almeno in Campania conosce davvero bene.

Non avendo premiato chi ha radicamento sul territorio ed esperienza amministrativa puntando su una serie di candidati catapultati da fuori, tanti dirigenti campani sono rimasti fuori. C'è chi come il consigliere Carmela Rescigno, non premiata con una candidatura nel suo feudo elettorale scende dal carro del presunto vincitore ( lo sarà probabilmente il 25 settembre sera) ed aderisce alla Lega ma la quasi totalità degli esclusi è rimasto nel partito, sperando altre occasioni per rilanciarsi. Parlo di quasi totalità degli esclusi. Emblematico è il caso di due dirigenti di Fratelli d'Italia visti in occasione di una cena con Gianni Alemanno, in Campania per chiedere voti per il movimento di Paragone. Chi sono questi due? Ah saperlo...