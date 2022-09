Insegno replica agli haters: Meloni persona perbene

FONTE: Secolo d'Italia

È scattata subito, contro Pino Insegno, la macchina dell’odio. È bastata, infatti, la sua comparsa sul palco di piazza del Popolo, per presentare l’ingresso di Giorgia Meloni con una frase del Signore degli Anelli, perché sui social, twitter in testa, il suo nome finisse in tendenza sull’onda di critiche, ironie, insulti e immancabili foto a testa in giù. Di tutto un armamentario, insomma, arcinoto, al quale l’attore risponde con un sonoro «sti ca…». «Mi criticano perché ho introdotto il comizio della Meloni? Lo fanno anche perché sono della Lazio», ha commentato.Dunque, chi se ne importa. «Io non sono un influencer. Sono un attore, doppiatore e formatore molto bravo, che vive nel rispetto degli altri perciò non ho problemi a dichiarare le mie preferenze politiche. Dobbiamo essere tutti uguali?», ha quindi detto Pino Insegno, parlando con l’Adnkronos e ricordando che «io sono Commendatore della Repubblica per meriti sociali, proposto dal presidente Napolitano e non da Almirante».