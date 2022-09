Il saluto romano degli ultras croati, poi negli scontri hanno la peggio

Il saluto romano per le strade del centro di Milano, immortalato nel video diffuso da. Ma non è il 29 aprile, anniversario della morte e occasione dell'ormai tradizionale presente a Sergio Ramelli, con il suo strascico di denunce e di sconfitta della procura in sede giudiziaria. Si tratta invece della sfilata di mercoledì sera, andata in scena prima del match tra Milan e Dinamo Zagabria, valido per i gironi di qualificazione di Champions League e concluso con la vittoria dei rossoneri per 3 a 1. Come si vede dalle immagini, il gruppo è sfilato regolarmente "scortato" dalla polizia in tenuta anti-sommossa.

Il bilancio degli scontri: 1 puncicato, 14 fermi, qualche contuso

Coltelli, fumogeni e un bastone telescopico sequestrati a un gruppo di ultrà della Dinamo Zagabria durante i controlli prima della sfida di Champions League con il Milan di stasera. Poi, due tifosi della Dinamo Zagabria sono stati aggrediti vicino allo stadio San Siro. Uno dei due di 39 anni è stato ferito da una coltellata al gluteo e soccorso dal 118 in codice verde.

Come se non bastasse, i gesti vandalici sono stati identificati anche nel quartiere di City Life. Infatti, 36 ultras croati hanno fatto irruzione in un supermercato Carrefour del quartiere di Milano, costringendo all'evacuazione dei clienti all'interno. Non si registrano danni al supermercato. Mentre, sempre nel pomeriggio, gli agenti sono intervenuti in via Capecelatro per soccorrere due tifosi ospiti che erano stati aggrediti da persone incappucciate. Uno dei due è stato accompagnato all'ospedale San Carlo con lievi escoriazioni.

Al termine del match, una cinquantina di tifosi della Dinamo si è diretto verso piazza Axum, staccandosi dal gruppo con l'intento di aggredire gli ultrà del Milan, come riporta Milannews.it. Ne è nata una colluttazione con diversi contusi, poi i tifosi della Dinamo hanno lasciato il luogo degli scontri.