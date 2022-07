Ombre russe, Lollobrigida: i rapporti internazionali vanno chiariti tra alleati

"Se ci imbarazza l'inchiesta sui legami tra Lega e Russia? Le questioni di carattere internazionale vanno chiarite e approfondite. Noi non siamo imbarazzati rispetto a nulla, l'Italia è dalla parte dell'Occidente. Noi siamo al fianco dei nostri alleati".Lo ha detto il capogruppo di FdI alla Camera Lollobrigida. A chi lo interpella su uno scenario in cui la Lega avesse cospirato con la Russia, ribatte: "Con i se non si fanno cose serie. La richiesta di verificare "è legittima". L'esponente Fdi confida nel fatto che "nessuna insinuazione trovi riscontro" e che "nessuno abbia remato conto l'Italia e l'Occidente".

SALVINI, 'OMBRE RUSSE SULLA CRISI DI GOVERNO? FESSERIE'

"Sono fesserie. Io ho lavorato e lavoro per la pace e per cercare di fermare questa maledetta guerra. Figurati se vado a parlare di ministri e viceministri, mi sembra la solita fantasia su cui c'é Putin, c'è il fascismo, il razzismo, il nazismo, il sovranismo. Non penso che Putin stia dietro al termovalorizzatore di Roma". Così il segretario della Lega Matteo Salvini a Radio 24 ha commentato un articolo del quotidiano La Stampa dal titolo 'I russi all'uomo di Salvini ritirate i ministri?'

FONTE: Ansa