Con l'onda nera a Guidonia la Repubblica apre la campagna elettorale

"REPUBBLICA" E’ GIA’ IN CAMPAGNA ELETTORALE. E PAOLO BERIZZI DA’ UN ASSAGGIO DI QUELLO CHE SARANNO I PROSSIMI MESI AGITANDO LO SPAURACCHIO NEOFASCISTA - A GUIDONIA IL NEOSINDACO MAURO LOMBARDO (EX AN), CONTRARISSIMO ALL’APERTURA DEL CENTRO DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI, INCONTRA I NEOFASCISTI NEL LOCALE: PRIMA I SALUTI CON LA STRETTA DELL'AVAMBRACCIO, POI I SALUTI FASCISTI SCANDITI TRE VOLTE. NEL 2006 LOMBARDO PARTECIPO’ A UNA CONTESTAZIONE NEI CONFRONTI DI VLADIMIR LUXURIA CONCLUSA CON LANCIO DI FINOCCHI…

Paolo Berizzi per la Repubblica