Blitz di CasaPound in Consiglio regionale a Trieste: 18 militanti a processo

I militanti di CasaPound protagonisti dell’irruzione in Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia vanno a processo. Diciotto, complessivamente, i protagonisti di quel clamoroso blitz messo a segno nel palazzo di piazza Oberdan la mattina del 4 agosto 2020 durante i lavori delle Sesta Commissione, quel giorno intenta a discutere sui fondi regionali per i progetti di integrazione. I militanti entrarono in aula, interrompendo così i lavori del consiglio regionale,mentre l’assessore Pierpaolo Roberti stava illustrando le ragioni della giunta in merito.