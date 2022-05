Trieste ricorda Almerigo Grilz nel trentacinquesimo anniversario della morta. L'iniziativa di Nessuno resti indietro

Almerigo Grilz sarà ricordato a Trieste, dall'associazione Nessuno Resti Indietro. sarà ricordato a Trieste, dall'associazione

Militante politico, dirigente nazionale e capo del Fronte della Gioventù di Trieste, consigliere comunale e giornalista di guerra, è stato il primo reporter caduto dopo la seconda guerra mondiale. A differenza di certi suoi colleghi che scrivevano dall'hotel, Almerigo Grilz i suoi articoli ed i suoi servizi li confezionava sul campo, e così sarà raggiunto alla testa da un proiettile nel corso di uno scontro tra i ribelli della Renamo e le milizie governative marxiste, mentre riprendeva con la sua cinepresa.

Ogni anno il 19 maggio sotto quella che era la vecchia sede del Fronte di via Paduina si ritrova un intero ambiente, dai vecchi militanti del FdG e di Avanguardia Nazionale ai militanti delle organizzazioni di oggi, uniti nel ricordo di Almerigo Grilz. Un militante politico ed un giornalista vero, a differenza della stragrande maggioranza dei giornalisti odierni che non si fanno scrupolo di contrabbandare fake news come realtà, e quando vengono sorpresi " col sorcio in bocca "

non hanno nemmeno la decenza di scusarsi, come è accaduto in più di un'occasione con l'attuale conflitto in corso in Ucraina, e si parla delle principali emittenti televisive italiane, del resto nel mondo di oggi volendo grazie ad internet si potrebbe direttamente scrivere articoli senza nemmeno essere sul posto.