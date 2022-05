Lotta Studentesca: basta mascherine a scuola

"Se, da inizio maggio, è possibile andare a ballare in discoteca, pranzare in un ristorante o semplicemente entrare nei supermercati senza dover più indossare la mascherina, gli studenti non possono fare lo stesso nell’ambiente in cui passano più ore durante la loro giornata. Le scuole, che sono state martoriate dalle restrizioni, vengono infatti escluse dall’ultimo decreto, che prevede l’obbligo di mascherina fino alla fine dell’anno scolastico". "Se, da inizio maggio, è possibile andare a ballare in discoteca, pranzare in un ristorante o semplicemente entrare nei supermercati senza dover più indossare la mascherina, gli studenti non possono fare lo stesso nell’ambiente in cui passano più ore durante la loro giornata. Le scuole, che sono state martoriate dalle restrizioni, vengono infatti escluse dall’ultimo decreto, che prevede l’obbligo di mascherina fino alla fine dell’anno scolastico".

Lo afferma in una nota, diffusa alla stampa, Lotta Studentesca, movimento giovanile di Forza Nuova che precisa: "il Governo continua a punire i giovani, prima con due anni di D.A.D. che hanno inciso in maniera molto pesante non solo sul percorso educativo di milioni di studenti in tutta Italia, ma anche sulla loro psiche, poi continuando con l’obbligo di indossare le mascherine a scuola.

Volete una

gioventù morta, mascherata e schiava, ci avrete liberi e ribelli!