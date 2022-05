Delle Chiaje a Capaci? Report insiste: sono spariti gli audio del pentito

Sul ruolo presunto e tutto da dimostrare di Stefano Delle Chiaje, fondatore e leader di Avanguardia Nazionale nella strage di Capaci ci sarebbero le accuse registrate del pentito Alberto Lo Cicedo, ma le bobine, consegnate alla direzione nazionale antimafia nel 2007 dalla sua compagna Maria Romeo non si trovano piu'.

Questo è il nuovo scoop, costruito sul presunto, anticipato a Il Fatto Quotidiano con cui Report, il programma condotto da Sigfrido Ranucci rilancia niente poco di meno che la "pista nera" nella strage di Capaci, smentita immediatamente e clamorasamente dalla Procura della Repubblica di Caltanissetta, reintervistando la donna che ai microfoni del collega Mondani conferma di essere stata interrogata negli uffici di via Giulia, a Roma, insieme a Lo Cicero e di aver comsegnato le bobine con la voce registrata del compagno . Bobine che non si troverebbero piu'.

Nella puntata di Report in onda questa sera, Romeo ribadisce di aver appreso dal suo compagno che Delle Chiaje partecipò in Sicilia ad una riunione di preparazione della strage con alcuni mafiosi"( c'erano i Bonanno, i Biondinom i Troja, stavano organizzando qualcosa di grosso) e che Stefano Delle Chiaje era il portavoce dei politici di Roma".

Dichiarazioni che la Procura della Repubblica di Caltanissetta ha definito destituite di fondamento per non averne trovato alcuna traccia in atti giudiziari.

Nella nuova puntata la donna precisa di essere stata interrogata in passato da due ufficiali dei carabinieri, gli ex capitani Cavallo e Arcangioli .