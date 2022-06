Fiore a La Verità: Forza Nuova vittima di un complotto poltico

Il collega Francesco Borgonovo, vice direttore de la Verita tramite gli avvocati Nicola Trisciuoglio e Vincenzo Di Nanna parla con Roberto Fiore, segretario nazionale di Forza Nuova, accusato di essere fra coloro che lo scorso 9 ottobre, hanno assaltato la sede nazionale della CGIL, a Roma, durante una manifestazione contro il green pass. Roberto Fiore, ha trascorso 8 mesi in carcere, da poco è ai domiciliari . Colpevole, o no, 8 mesi di detenzione preventiva mi sembrano tanti.

Fiore sostiene la tesi che sui danneggiamenti alla sede sindacale Forza Nuova non c'entra ma che esiste una volontà precisa di colpire il movimento e di criminalizzare la protesta. Un complotto contro Fn.precisa Fiore ed è scandaloso che tutto il Parlamento,salvo un voto contrario si sia espresso si sia espresso per il nostro scioglimento. E' una ferita alla verità e all'enorme quantità di persone che erano li',oltre che ai diritti di migliaia di militanti e simpatizzanti di Fn che non si rimarginera' facilmente. Ma Fn non si è sciolta e sta superando la preoccupazione legittima di tanti che hanno temuto di subire la scure repressiva e un eventuale scioglimento che oggi è da escludere.