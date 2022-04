Strage di Bologna, Tilgher: Bellini mai stato in Avanguardia Nazionale, è un falso storico

"Non conosco Bellini e non conosco il processo. Bellini non è mai stato di Avanguardia Nazionale e avercelo attributo è un falso storico. Ho cercato in tutti i modi farmi interrogare presso la Corte di Bologna dove si svolgeva il processo, ma hanno rifiutato e soprattutto hanno rispedito al mittente una memoria in cui dimostravo, con documenti alla mano, la assoluta estraneità di Bellini ad Avanguardia Nazionale e denunciavo tutte le falsità costruite dall'accusa e dalle parti civili contro Avanguardia Nazionale in quel processo".

Lo afferma ai colleghi dell' Adnkronos Adriano Tilgher, tra i leader di Avanguardia Nazionale commentando la condanna in primo grado all'ergastolo di Paolo Bellini, ritenuto il quinto esecutore della strage di Bologna.