Forza Nuova: "continua l'accanimento contro dirigenti e militanti irriducibili nella lotta al GP ”

Riceviamo e pubblichiamo:



“L’Italia di oggi è il Paese dei sempre nuovi paradossi, il laboratorio di un ostinato Great Reset che sembra ormai perdere colpi un po’ ovunque, la terra del (fu) Diritto, dell’antifascismo di sistema e del carcere usato come arma di ricatto per piegare i dissidenti sulla base di fanta- accuse fondate sul fascistissimo Codice Rocco.



Assurdo che si punti il dito contro Putin, notano in tanti, assurdo che si chieda la libertà per l’Ucraina e l’esenzione dal lasciapassare per i suoi profughi e non per gli italiani, eppure è così. Senza vergogna, è proprio così.



La persecuzione e l’accanimento contro i resistenti al sistema di controllo cinese che il Governo Draghi e certa magistratura portano avanti è giunta ormai al parossismo: da quel 9 ottobre dei 150.000 in piazza ad oggi, sono stati cinque mesi di carcerazione preventiva - con lunghi periodi di isolamento - per Fiore, Castellino, Pamela Testa, Aronica, Ursino, Lubrano, Corradetti e gli altri, di provvedimenti restrittivi contro chi, come Castellini e Bonanno Conti, non avrebbe neppure dovuto essere indagato, di indagini che, seppure ufficialmente concluse, di fatto non finiscono mai, di continui rigetti sovietici delle più che legittime istanze di scarcerazione, di difficile comunicazione con l'esterno".