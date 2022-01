7 gennaio: tutte le manifestazioni per l'anniversario di Acca Larentia

E' iniziata a mezzanotte, con il primo " presente " e i saluti romani esibiti dai militanti di Azione Frontale nel buio dell'Appio, la lunga giornata dei " Cuori neri". Una processione ininterrotta da parte delle sigle della galassia dell'ultra destra davanti alla ex sezione del Movimento sociale italiano invia Acca Larenzia, dove il 7 gennaio del 1978 furono uccisi da un commando di estrema sinistra i due militanti del Fronte della gioventù Franco Bigonzetti e Francesco Ciavatta.

Gestita nei fatti da CasaPound, da anni Acca Larenzia è un santuario del neofascismo romano. Il movimento guidato da Gianluca Iannone ha deciso di fare le cose in grande, dopo le frizioni interne e l'addio di alcuni fondatori del gruppo, ha convocato per oggi la riunione del "Consigio nazionale" delle tartarughe frecciate, accompagnato da 24 ore di diretta sulla web radio del movimento. Alle 18 i loro aderenti provenienti da tutta Italia sfileranno davanti ad Acca Larenzia.

Scendono in piazza anche Forza Nuova e la Comunità di Avanguardia, guidata da Vincenzo Nardulli, che si ritroveranno alle 15 davanti alla Cappella dei martiti fascisti al Verano (dove tre anni fa una lite con due collaboratori dell'Espresso ha provocato una severa condanna in primo grado a Nardulli e Castellino), alle 16.30 si sposteranno in piazza Santa Maria Ausiliatrice, a due passi da Acca Larenzia.

A San Lorenzo i movimenti anti- fascisti, "Patria socialista" in testa, hanno convocato un presidio in piazzale del Verano per evitare " sfilate nere " nel quartiere roccaforte della sinistra antagonista. Azione Frontale, invitata dalla Lega, ha parlato nel pomeriggio nell'aula del municipio VI, l'unico conquistato dal centrodestra, con un minisindaco di Fratelli d'Italia.

"Le manifestazioni fasciste vanno vietate e represse - attacca il presidente dell'Anpi di Roma Fabrizio De Sanctis - chiediamo alle istituzioni la piena osservanza della Costituzione e delle leggi della Repubbblica". Concorda il vicesegretario del Pd Lazio Enzo Foschi che condanna la "strumentalizzazione dei ragazzi morti per la loro passione politica per esibire i simboli di un'ideologia ormai fuori dalla storia". Domenico Gramazio, figura storica della destra sociale a Roma Est, ha replicato che il Comune di Roma puntualmente ogni anno partecipa alla commemorazione per i morti di Acca Larentia