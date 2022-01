24 gennaio 1975: Mario Tuti uccide due poliziotti

Quella sera i poliziotti vennero a casa perché probabilmente mi volevano arrestare. Erano del commissariato di Empoli, li conoscevo di vista tutti e tre. Si presentarono in borghese. Era sera, al piano di sotto c’era l’appartamento dei miei suoceri e, in quel momento, la mia ex moglie era lì. Suonano, gli vado ad aprire e mi dicono: «Dobbiamo controllare le sue armi». Io le avevo denunciate, anche perché un mese prima, a scopo fiscale, era stata modificata la legge sulle armi, ed era stato stabilito un ulteriore balzello, quindi uno aveva l’obbligo di denunciarle di nuovo tutte e pagare questa nuova tassa. Cosa che feci.

Comunque gli chiedo: «Avete un mandato di cattura?» Rispondono: «No, perché il nostro è solo un controllo amministrativo, lei ha denunciato un certo numero di armi su cui ha pagato delle tasse e dobbiamo fare questo controllo». Devo dire la verità: non ero completamente tranquillo. Perché avevano già arrestato Franci. Certo, la spiegazione che avevano dato poteva essere ragionevole, ma la cosa non mi convinceva fino in fondo. Tra l’altro, in casa, nella rastrelliera, in bella mostra, avevo delle armi di pregio: quattro fucili d’assalto regolarmente denunciati più alcuni fucili di precisione. Poi avevo altre armi in una sorta di stanza di lavoro, dentro un armadio. Ah, altra cosa. In previsione di situazioni di guerra contro lo Stato o contro la sinistra, tenevo sempre un paio di armi cariche nella rastrelliera...

Inizia il controllo delle armi. A mano a mano che le prendevano, portavo loro i documenti corrispondenti. A un certo punto insisto e gli chiedo: «Ma devo chiamare l’avvocato?» Mi tranquillizzano: «No, no, non ce n’è bisogno». Tra l’altro non conoscevo nemmeno avvocati penalisti, non ne avevo mai avuto bisogno perché ero incensurato.

A un certo punto, mentre mi trovo con due agenti nel soggiorno, dalla stanza dove c’era l’armadio con altre armi arriva il terzo agente. In mano ha una bomba a mano Srcm e mi chiede: «E questa cos’è?» Allora, io in casa avevo fucili d’assalto di una potenza micidiale, in grado di sfondare dei blindati. Che senso avrebbe avuto tenermi una Srcm da esercitazione, una bomba da effetto psicologico che fa solo un botto e disorienta? Io bombe ne avevo. Di quelle vere: ananas e perfino quelle tedesche, con il manico. Ma certo non le tenevo a casa. Le avevo in posti dove non le avrebbero mai trovate. Così dico al poliziotto: «Perché ’sta cosa non l’ha lasciata dove l’ha trovata e non ha chiamato qualcuno?» Risponde: «Questa è sua». Io insisto: «No, non è mia, ce l’ha messa lei». Allora mi rispondono: «Ora deve venire con noi». Io reagisco: «Allora chiamo l’avvocato». «No», insistono loro, «deve seguirci.» A un certo punto uno dei due che mi stavano più vicino mi dice: «Lei è in arresto», e mi punta contro una pistola. Per sua fatalità io ero a fianco della rastrelliera, dove avevo un fucile d’assalto carico. Lo stacco dalla rastrelliera, lui mi spara un colpo ma mi manca, e io gliene sparo contro due. Poi ho sparato anche al secondo agente e ho rincorso il terzo...

Diciamo che oggi, a tanti anni di distanza, credo che se non mi avesse puntato contro la pistola, li avrei minacciati con la mia arma, rinchiusi in una stanza e sarei scappato. La polizia dice che non è vero che l’agente mi sparò contro. Ma se si vedono le foto dei giornali del giorno dopo, si vede che uno dei due agenti morti ha la pistola in mano. La perizia dell’accusa ha sostenuto che la tirò fuori dopo essere stato colpito, ma invece non andò così. Anche perché, se hai ricevuto due colpi espansivi calibro 7,62 Nato, dopo non ce la fai a tirare fuori una pistola...