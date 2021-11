Tutti i nobili amici del barone nero e della contessa bionda

Il cosiddetto 'Barone nero' Roberto Jonghi Lavarini non era l'ufficiale di collegamento tra il solo e complesso mondo del neofascismo italiano e la destra istituzionale, ma anche con quello religioso e russofono. Contatti fatti di (reale o presunto) sangue blu e Chiesa Ortodossa, con di sfondo una certa simpatia per la destra radicale, con la quale delle chiare affinità c'erano e ci sono tutte: in primis il richiamo alla tradizione, all’idea di patria, meglio se forte, nazionale, guerriera e con ambizioni imperiali.Negli anni a Milano si è ripetuta più volte la 'cerimonia cavalleresca ortodossa della Santa croce' alla chiesa georgiana di Santa Regina Tamara, l'ultima volta fu lo scorso febbraio: in prima fila l’ex leghista Roberto Bernardelli ora tra i capi di Grande Nord, che alle comunali sostiene Gianluigi Paragone; mentre l’europarlamentare Carlo Fidanza di Fratelli d’Italia aveva inviato i suoi cari saluti. E poi cavalieri e nobildonne, i cui nomi sembrano tirati fuori da un manuale di araldica: il marchese Giuseppe Parodi Domenichi di Parodi, commendatore; principe Piero Caputo Tomassini Paternò Leopardi, duca Costantino Agelasto Sevastopolo, conte Cesare Vernarecci di Fossombrone d’Anjou della Verna, contessa Mandilosani Lali Panchulidze Aznauri ("la mia è una famiglia di antichi guerrieri georgiani poi esiliata a Parigi dopo la caduta degli zar", precisa) eccetera eccetera.Il network che li mette insieme, in questo ritorno al passato che ha del folcloristico ma allo stesso tempo punta a legittimare una propria e rinnovata sfera d’influenza, si chiama 'Aristocrazia europea' e Lavarini ne è l'animatore principale: "Riteniamo che la più genuina nobiltà sia quella del pensiero e dell’azione, al servizio della propria comunità e del proprio territorio: esempio, oltre che di cultura, buon gusto e buone maniere, soprattutto di assoluta lealtà, profondo senso di giustizia, del dovere e del sacrificio; di coraggio e patriottismo, di fedeltà alla religione, alla Corona ed alla parola data", si descrivono così online.