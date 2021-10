Legge Scelba, i precedenti danno il pallino ai giudici

Sono infatti tre i gruppi extraparlamentari di destra che sono stati scolti in base alla legge Scelba che punisce la ricostruzione del Partito nazionale fascista. Ordine nuovo nel 1973, Avanguardia Nazionale nel 1976, il Fronte nazionale di Freda nel 2000. Ma in tutti e tre i casi il provvedimento amministrativo è arrivato dopo una sentenza giudiziaria puto. Negli anni 70 dopo la sentenza di primo grado, nel 2000 quando si era pronunciata la Corte di Cassazione.

Addirittura il primo scioglimento, quello di Ordine nuovo, dei dissensi nel governo. Il provvedimento era fortemente voluto dal Ministro degli Interni Taviani, gran capo dei partigiani cattolici, mentre era contrario il ministro degli Esteri Moro che di lavoro faceva il professore universitario di Diritto Costituzionale e quindi era convinto che bisognasse aspettare l'esito della vicenda processuale per comminare la sanzione. Tanto è che il giorno della riunione del Consiglio dei Ministri scelse di non partecipare: non voleva firmare un atto che riteneva scorretto ma al tempo stesso non voleva indebolire la scelta politica del governo.

Avanguardia Nazionale anticipò il decreto del Viminale, sciogliendosi immediatamente dopo la sentenza di condanna di primo grado. È del tutto evidente che il clima di allarme sociale e politico per l'ordine pubblico negli anni 70 era enormemente maggiore dell'attuale, aldilà dell' enfasi che la comunicazione politica filogovernativa cerca di dare.

Il riferimento alla legge Mancino che punisce le condotte e discorsi razzisti è decisamente inappropriato. Con l'operazione Runa, che colpì Base autonoma, la federazione dei gruppi skin, infatti finirono le storie di Movimento politico e di Azione skinhead ma continuò a vivere, ed è ancora attivo, il Veneto fronte skinhead. . Ed è evidente che gli assalti ai sindacati sono condotte storiche del Fascismo ma non hanno nessun profilo razzista

Il tema del giorno, dopo gli incidenti di sabato con l'assalto dei no pass alla sede della CGIL, è lo scioglimento di Forza nuova. Il premier Draghi avrebbe dato mandato a un gruppo di giuristi di studiare un provvedimento amministrativo ma la prassi storica consolidata è diversa.