Follia sul raccordo Avellino Salerno. Ultrà della Paganese bloccano il traffico ed assaltano automobilisti. Due i feriti

Momenti di terrore sul raccordo Avellino-Salerno. È avvenuto all'altezza dell’uscita di Montoro Nord in direzione Salerno. Ad essere coinvolti i tifosi della Paganese.I fatti si sono verificati al termine del derby che si è svolto allo stadio Partenio-Lombardi che ha visto vincere la squadra di casa per 3 a 0, mentre le tifoserie stavano facendo rientro. I tifosi della Paganese hanno fermato il pulmino ed hanno preso di mira le automobili di passaggio colpendo automobilisti di passaggio, dopo averne fermato la corsa.Due i feriti. Sono intervenuti i sanitari del 118. Disagi per il traffico che è rinasto bloccato in direzione Salerno. Sono intervenuti la Polizia e i carabinieri della Compagnia di Solofra. Sul posto gli agenti della Polizia Stradale, guidati dal vicequestore Alfredo Petriccione, per disciplinare il traffico. Indagini affidate alla Digos.