No vax-No pass. Per il capo della Polizia è strategia della tensione

«Strategia della tensione». È l'espressione utilizzata ieri dal capo della Polizia Lamberto Giannini per definire l'offensiva sul web da parte della galassia No vax-No green pass. Si diffondono «disinformazione e complottismo con richiami al suprematismo americano alimentando il caos per sovvertire l'ordine», ha spiegato parlando al congresso del sindacato di polizia Siap.

«Si punta a minare certezze e poi si lancia una diffusa chiamata all'illegalità, alla piazza non che manifesti democraticamente, ma che deve bloccare stazioni, circondare il Parlamento e fare azioni varie».