Quarantasette anni fa la tragica fine del Comandante Borghese

Quarantasette anni fa moriva a Cadice, in un incidente stradale Junio Valerio Borghese. Per motivi di ordine pubblico (il Comandante era morto da latitante) la cerimonia funebre in Italia fu organizzata in forma privata nella cappella di famiglia nella Basilica di Santa Maria Maggiore, senza gli onori previsti per le medaglie d'oro al valore militare. I giovani di Avanguardia decisero di non rispettare il diktat di polizia. Tre anni fa sul nostro canale youtube abbiamo pubblicato un video sui funerali del comandante: Fascinazione ha dedicato numerosi post alla sua storia. Qui ne segnaliamo gli essenziali: