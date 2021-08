No pass in piazza, violenze a Milano, tensioni a Roma

Tensione nel pomeriggio di ieri a piazza del Popolo, al centro di Roma, durante una manifestazione contro il Green pass. In piazza c'erano anche i militanti di Forza Nuova, con il leader romano Giuliano Castellino, che si è conquistato un ruolo evidente di leader di piazza. La tensione è salita quando i manifestanti hanno tentato di partire in corteo verso Montecitorio e Palazzo Chigi, ma sono stati respinti dalle forze dell’ordine. Dopo una trattativa tra i manifestanti e le forze dell’ordine il corteo è stato autorizzato a muoversi verso via Flaminia, in direzione Rai.

Alla manifestazione, regolarmente preavvisata erano attese, secondo l'Ansa, circa tremila persone. Dopo le tensioni con le forze dell’ordine i manifestanti sono partiti con un corteo autorizzato verso la sede Rai di viale Mazzini. Durante il percorso hanno acceso fumogeni. Quasi tutti senza mascherina.

Alcuni manifestanti hanno quindi raggiunto la sede della Rai, dove hanno intonato "Ragazzi di Buda", la canzone sulla rivolta di Ungheria del '56 divenuta inno degli ultras laziali, mentre altri si sono fermati all’altezza di piazza delle Belle Arti.









Assaltato a Milano un gazebo 5 stelle: indagati 2 no vax

Due uomini No vax sono indagati per danneggiamento, manifestazione non autorizzata e attentato contro i diritti politici del cittadino dopo l’assalto al gazebo del Movimento 5 Stelle durante la manifestazione contro il Green pass a Milano di ieri pomeriggio. L’inchiesta è stata aperta dal capo del Pool antiterrorismo della Procura milanese, il pm Alberto Nobili, ed è condotta dagli agenti della Digos.

Alcuni militanti del Movimento 5 Stelle, che sotto un gazebo allestito alla Darsena di Milano stavano svolgendo attività di propaganda in vista delle prossime elezioni amministrative di ottobre, hanno vissuto momenti di paura quando, al grido di ’traditori, traditori’, sono stati aggrediti da un gruppo di manifestanti ’No Green pass".

"Si è trattato di un episodio di violenza inspiegabile - ha scritto l’esponente grillino Stefano Buffagni sul suo profilo Facebook-, perché gli autori sono quelli che inneggiano alla libertà, a partire da quella di scelta. Si tratta di un episodio gravissimo. Massima solidarietà ai nostri attivisti che non hanno risposto alla violenza e alle provocazioni. Mi auguro davvero di non dover più assistere a scene di questi tipo, cittadini contro cittadini. La violenza va sempre condannata!".

Questo non è stato l’unico segno di nervosismo che ha visto come protagonisti i militanti anti Green pass nel corso della giornata. In via Torino si è infatti assistito a un piccolo litigio tra alcune delle persone che si stavano recando alla manifestazione in piazza Duomo e alcuni passanti, per fortuna non degenerato.

Nervosismo anche sotto il palco allestito sotto la Madonnina, causato da alcuni manifestanti che volevano prendere la parola, ma il cui intervento non era in programma.