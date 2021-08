Gino Strada, la guerra in Afghanistan e il passato coi katanga. Una lettura anticonformista.

Su Facebook, Mario Colella, conduttore di tanti spazi radiofonici con Norberto Gallo e Giuseppe Parente, sempre molto attento a certi temi che ci stanno a cuore, nonché tra i curatori del Festival letterario Oltrepop di Mercogliano 2017, dove presento' un libro di Mario Vattani sul Giappone, fa una riflessione che ci pare interessante. La riportiamo.

"In Afghanistan abbiamo visto come è finita quella vecchia storia del voler esportare la democrazia. Il tutto mentre nell'occidente, di democrazia ne abbiamo persa un pochino pochino in questi ultimi tempi. Ma, appunto, senza darne agli altri."

"A proposito, su questo aveva qualche ragione, al netto di un pacifismo un po' utopistico, il compianto Gino Strada. E con lui Massimo Fini. A proposito del primo, fanno cadere le braccia le solite storie sui katanga tirate fuori a destra sui social in queste ore. Siamo ancora a questo, ragazzi? Ci si rende conto che queste stronzate sono le stesse che a sinistra tirano fuori contro Mario Vattani?"

https://youtu.be/y8ZOzbegzJo (trasmissione con Mario Vattani)