Colombo: Tuti e la vergogna della sinistra giustiziera

La presenza di Mario Tuti, ad un dibattito organizzato alla festa del Blocco studentesco, organizzazione giovanile di CasaPound Italia non poteva passare inosservata scatenando polemiche politiche sostenute principalmente dal Partito Democratico. A Mario Tuti è stata revocata la licenza e rischia l'eventuale revoca della libertà come scrive il collega Andrea Colombo, firma autorevole de Il Manifesto, in un post pubblicato su Facebook che pubblichiamo integralmente





Grazie alla nobile levata di scudi dei bastardi del Pd toscano a Mario Tuti, in carcere da appena 46 anni, è stata revocata la licenza ed è stato convocato per l'eventuale revoca della semilibertà. La grave colpa è l'aver assistito a una festa, del tutto legale, di CasaPound. Questo non è neppure antifascismo ottuso. E' la più schifosa carogneria possibile. La risposta agli amici che ogni tanto mi chiedono perché odio tanto questa sinistra è ovvia: perché è uno schieramento di carogne talebane.