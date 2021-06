Ricordando Geppi Marotta nel settimo anniversario della morte

Questi ragazzi sono la vecchia guardia del vomero, ognuno di loro ha storie personali profonde, dei miti per i giovani di allora, un gran coraggio, molto uniti, spietati fedeli e pronti a buttarsi nel fuoco per l’altro, rischiavano la morte tutti i giorni e insieme hanno fatto tanti anni di carcere. sono la storia della militanza anni 70. in ordine: Peppe Marotta, Rosario Lasdica, Mario mascolo, Maurizio esposito segr. del fdg vomero dopo cico, Oreste petti, Maurizio Ruggiero, Ernesto nonno, Antonio Torre, Alfredo Goglia

[in realtà quest’ultimo, ex responsabile regionale di CasaPound, è ‘tagliato’ nella foto: l’ultimo a destra è Antonio Torre, a sua volta prematuramente scomparso

ndb

]