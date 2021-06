E' andato oltre Pietro Minervini storico leader di Forza Nuova in Basilicata

Vinto da un brutto male, è andato oltre Pietro Minervini, storico riferimento della destra radicale fondatore nel lontano 1997 di Forza Nuova in Basilicata, formazione politica di cui è stato segretario regionale e dirigente nazionale, più volte candidato in diverse tornate elettorali, fino all'addio, avvenuto alcuni anni fa, per contrasti con la dirigenza nazionale.Imprenditore agricolo fu tra gli ideatori del Compra Italiano, consorzio che consentiva la vendita dei prodotti agricoli italiani di eccellenza oltre i confini nazionale.

A dare il triste annuncio è Vito Nicola Bruno Cantacessi, ex segretario regionale di Forza Nuova ora dirigente de Il movimento nazionale la Rete dei Patrioti che cosi scrive sulla propria pagina Facebook: " e' raro che lasci in vista a fb e alla massa, la mia vita personale, ma oggi mi sento di farlo per Onorare una persona, un uomo, un padre, un camerata. Un uomo che ci ha accudito , viziato e guidato in un percorso difficile per quei tempi. La disponibilità di fare lo spavaldo, mi ha sempre colpito e spronato ad imitarlo.