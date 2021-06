Dopo 4 anni di lotta politica Rivolta Nazionale si scioglie: il comunicato

Il movimento politico RIVOLTA NAZIONALE dopo circa 4 anni dalla sua nascita, si scioglie definitivamente. Sono stati anni di battaglie, azioni, dimostrazioni concrete che hanno portato i propri militanti a perseguire senza alcun timore le proprie sacre convinzioni ed idee, nonché a pagare per esse degnamente e senza alcun pentimento. RIVOLTA NAZIONALE si scioglie data la non corrispondenza con un certo contesto di area, che purtroppo vede personaggi a dir poco ambigui, prendere le parti di capipopolo nonché rivoluzionari. La nostra è stata una scelta difficile e sofferta ma, purtroppo, inevitabile. Non potevamo continuare a parlare o farci classificare, involontariamente, nel così detto contesto di area dove oltre la buona volontà di certi militanti continuano a gravitare i soliti mestieranti, loffi, vigliacchi, e la peggiore tra le categorie ovvero confidenti e spie, che a parer nostro andrebbero combattuti più del sistema stesso. Siamo, da una vita, opposti. Opposti al marcio, Opposti al sistema, Opposti allo schifo imperante che vive nella nostra patria stuprata e vilipesa. Il nostro è un mai. Mai con chi non ha a cuore la nostra antica ragione, mai con chi non condivide i nostri obiettivi, mai con questi falsari della politica, mai con i vari ducetti dell'ultima ora, mai con le divise, mai agli accordi sottobanco. Abbiamo scelto, coerenti con la nostra esistenza, per l'ennesima volta, di non confonderci. Saremo attivi in ogni caso, ed aiuteremo sempre chi dimostra umanità e fermezza nel perseguire la propria Lotta politica e sociale. Ringraziamo chi ci ha sempre sostenuto ed ha Osato con noi. Voi sapete chi siete.