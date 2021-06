Aversa, svastiche disegnate sulle panchine arcobaleno. La denuncia di Rain Arcigay

Delle svastiche sono apparse sulle tre panchine arcobaleno installate a Parco Pozzi, polmone verde di Aversa, comune di oltre 50 mila abitanti della provincia di Caserta. L’installazione era avvenuta il 17 maggio scorso in occasione della Giornata Mondiale contro l’omofobia, la bifobia e la transfobia; era stata l’associazione Rain Arcigay di Caserta, in collaborazione con alcune associazioni locali, a dipingere le panchine, che era ancora prive di targa.

A commentare il danneggiamento delle panchine è Bernardo Diana, presidente di Rain Arcigay Caserta che precisa: " è un atto molto grave presidente di Rain Arcigay Caserta che denunceremo alle autorità. Vogliono intimorirci? Sbagliano, perché noi non abbiamo paura. Siamo pronti ad organizzare un sit-in per dimostrare che noi siamo qui alla luce del sole, e non abbiamo bisogno di nasconderci per disegnare svastiche. Anche ad Orta di Atella, conclude Diana, la panchina è stata vandalizzata. Questi episodi rimarcano sempre di più che c’è bisogno di un ‘Pride’ ad Aversa e di una legge contro l’omo-lesbo-bitransfobia, come la legge Zan”