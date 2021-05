L' avanguardista Kim Borromeo è andato avanti. Il ricordo di Danilo Fadini

Venerdì 7 maggio, vinto da un brutto male, è andato avanti Kim Borromeo, storico militante bresciano di Avanguardia Nazionale.

L'amico e camerata Danilo Fadini, con un post pubblicato sulla sua pagina Facebook cosi lo ricorda.









Ciao Kim, camerata di tanti anni e di mille battaglie, sei andato oltre e hai raggiunto i tanti Camerati che ci hanno preceduto in quell’angolo di cielo riservato a noi avanguardisti.

Hai affrontato questa malattia con la stessa dignità e la stessa grinta con cui affrontasti gli anni del carcere, è quasi naturale andare con i ricordi al tempo della cella passato insieme, e gli incontri che terminavano con la cena comunitaria che organizzavamo per rivendicare con orgoglio il nostro essere militanti di Avanguardia Nazionale.

Orgoglio sempre mostrato ovunque e a chiunque.

Ci lasci soli Kim, anche se da quell’angolo di cielo con i tanti Camerati che potrai riabbracciare , certamente veglierete su di noi, ma ci mancherai , ci mancherà la tua voglia di vivere e di affrontare la morte esattamente come la vita, col sorriso dicendo ME NE FREGO!

A febbraio dell’anno scorso ti diedero quattro mesi di vita e tu, messe a posto le cose per la tua famiglia, ti preoccupasti di organizzare una pizzata con i tuoi vecchi camerati, con i tuoi fratelli.

Oggi la bandiera di Avanguardia copre la tua bara! e tu sei nei nostri cuori, nelle nostre battaglie e seduto al nostro tavolo a quel posto che guardavamo sempre con grande affetto e rispetto perché pur apparendo vuoto li erano seduti tutti quei Camerati che ci hanno preceduto e che tu stai abbracciando, fallo anche per noi.

Sei stato per ognuno di noi un fratello ed un Camerata, un appoggio per qualsiasi necessità, essere un Avanguardista è anche questo, e tu lo hai incarnato certamente!

È morto il camerata Kim Borromeo!

Vive il Camerata Kim Borromeo!

PRESENTE!

PRESENTE!

PRESENTE!