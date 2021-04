Una buona Pasqua di liberazione a tutti i lettori di Fascinazione

Lo so, parecchi dei nostri lettori sono convinti che "Foggy dew" sia una bella cover di "Piccola Attila", come ci ha spiegato, con sublime autoironia Gabriele Marconi... E invece no: è un canto di guerra del popolo irlandese, un omaggio ai caduti della "Pasqua di sangue", l'insurrezione popolare che nella primavera 1916 aprì la guerra di liberazione nazionale dall'oppressione inglese.

E così mi sembra giusto, da non credente, augurare a voi tutti una Pasqua di Liberazione sulle note della "nebbia del mattino"...